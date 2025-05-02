Податкова надіслала бізнесу понад 1000 листів із попередженнями про порушення

Понад 1000 суб’єктів господарювання у сфері роздрібної торгівлі отримали від податківців інформаційні повідомлення через Електронний кабінет для упередження можливих порушень порядку проведення розрахунків.

Про це повідомив очільник Державної податкової служби Руслан Кравченко.

"Фахівці податкової проаналізували їхні фіскальні чеки за березень 2025 року. Звернули увагу, що у їхніх розрахунках не відображено жодної операції з готівкою. Це може свідчити про ймовірне непроведення готівкових розрахунків через РРО", – зазначив він.

Тож, у листах податківці пропонують бізнесу самостійно переглянути попередні господарські операції та надалі не допускати під час продажу товарів розрахунків без використання реєстраторів.

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Кравченко наголосив на превентивній меті цих повідомлень.

"Виправлення дозволить уникнути підстав для проведення фактичних перевірок, які відповідно до Податкового кодексу ДПС має право ініціювати за наявності ознак порушень. Такі додаткові заходи комунікації з платниками податків запроваджуємо для стимулювання добровільної сплати податків та дотримання податкової дисципліни", – підкреслив голова ДПС.

Як повідомлялося, впродовж 2024 року порушники валютного законодавства сплатили до бюджету понад 731 млн грн пені.

До того стало відомо, що Державна податкова служба запланувала провести у 2025 році 4,7 тис. перевірок компаній та ФОПів. Найбільше податківці звертатимуть увагу на компанії з Києва, Одещини та Дніпропетровщини.