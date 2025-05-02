Орбан вважає, що вступ України в ЄС загрожує економіці Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що членство України в Євросоюз невигідне для його країни – загрожує угорській економіці.

Про це він сказав в ефірі радіо Kossuth, передає "Європейська правда" з посиланням на Magyar Nemzet.

За словами Орбана, Угорщина втратила кілька мільярдів євро за три роки через війну в Україні. Він переконаний, що Будапешт не мав б таких економічних проблем, якби гроші, надіслані Україні, були в європейській економіці.

"Однак європейські лідери продовжують прагнути війни і підтримувати Україну навіть проти волі американського керівництва. Ми не можемо фінансувати і підтримувати Україну та українську армію без США", – заявив угорський прем’єр.

Віктор Орбан назвав значною проблемою, що ЄС нібито повинен утримувати мільйонну українську армію.

"Гроші, які вони хочуть витратити там, ми могли б витратити і вдома. Вони везуть гроші, в тому числі і наші, в Україну тачками", – зазначив прем'єр.

Читайте також: Угорщина спростила умови в’їзду для росіян та білорусів після візиту Орбана в Москву

Він нагадав, що у Єврокомісії оголосили про наміри прийняти Україну в ЄС до 2030 року.

"Європейська народна партія, материнська партія партії "Тиса", хоче ввести Україну до ЄС, що зруйнує угорську економіку", – підкреслив він, маючи на увазі політсилу свого головного політичного суперника Петера Мадяра.

Віктор Орбан закликав усіх висловити свою думку щодо вступу України до ЄС і взяти участь в опитуванні про членство України, яке організував його уряд.

"У Брюсселі вважають, що для фінансування України потрібно взяти величезну спільну позику, тому що лідери ЄС знають, що самостійно не в змозі підтримати Україну ", – пояснив угорський прем'єр-міністр. Він наголосив, що зараз необхідно не допустити занурення Європи в борги.

Читайте також: Угорська MOL хоче інвестувати у нові проєкти видобутку нафти й газу у Росії, – МЗС

"Є країни, великі компанії яких вже працюють в Україні, і більша частина грошей потрапить саме до цих компаній", – звернув увагу він. Орбан нагадав, що коли Угорщина вступила до ЄС, частина грошей, що належала країні, пішла іноземним компаніям.

"Якби це було вигідно угорцям, вони б підтримали членство України, але наша країна заплатила б за вступ України додаткову ціну", – вказав Орбан.

Як повідомлялося, Єврокомісія та Польща, яка у першому півріччі 2025 року головує у ЄС, готові до відкриття перших переговорних кластерів з Україною у процесі підготовки до вступу до Євросоюзу, але цей процес вимагає одностайної підтримки усіх 27 держав-членів ЄС і досі блокується Угорщиною.