У Євросоюзі вперше конфіскували заморожені активи Росії, але не для України, – Reuters

Європейський депозитарій Euroclear планує конфіскувати і перерозподілити близько 3 млрд євро із заморожених російських активів.

Ці кошти спрямують на компенсації західним інвесторам після того, як Москва конфіскувала їхні кошти в Росії, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

За їх інформацією, Euroclear перерозподілить 3 мільярди з пулу в 10 мільярдів євро готівкою, що належить російським організаціям та фізичним особам, щодо яких ЄС запровадив санкції після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Ці гроші будуть використані для компенсації західним інвесторам після того, як Москва вилучила готівку, що зберігалася на рахунках Euroclear в Росії в останні місяці. За словами трьох джерел, цей крок є відповіддю ЄС на дії Москви і знаменує собою новий рівень економічного протистояння.

Це перший випадок, коли європейська влада дозволила спрямувати кошти західним інвесторам, спираючись на зміни в санкційному режимі ЄС, що набули чинності наприкінці минулого року.

У минулому, Захід погодив надання позик Україні на загальну суму $50 млрд, які мали погашатися за рахунок відсотків від заморожених російських активів.

За словами людей, які спілкувалися з Reuters, Euroclear у березні отримав дозвіл від влади Бельгії на здійснення виплат. Це рішення Бельгії було спровокована наказом російського уряду про конфіскацію мільярдів у західних інвесторів минулого року. Euroclear повідомив клієнтів про майбутні платежі листом від 1 квітня.

Читайте також: Це стало б "актом війни": Прем’єр-міністр Бельгії виступив проти конфіскації заморожених російських активів

Агентству Reuters не вдалося встановити особи російських власників, чиї активи будуть арештовані. Уряд Бельгії відмовився від коментарів, а міністерство фінансів Росії не відповіло на запит про коментар.

Euroclear наголосила, що запроваджує санкції, але компанія не приймає рішень щодо форми санкцій чи їх скасування.

За словами двох джерел, виплати західним інвесторам не торкнуться понад 200 мільярдів євро резервів російського центрального банку, які були заморожені в ЄС.

"Однак це зменшить запаси російських активів, включаючи готівку, акції та облігації, які майже повністю зберігаються в Euroclear, що дало ЄС важелі впливу на Москву. Дехто сподівався, що заморожені російські активи можна буде використати для відновлення України", – зазначає Reuters.

При цьому західні інвестори мають активи на десятки мільярдів євро, що були конфісковані в Росії, включно із підприємствами та коштами на рахунках.

Тому рішення Європи почати витрачати заморожені російські активи у Європі приватним інвесторам сприймається критично.

"Вилучення російських активів та передача їх західним інвесторам було б морально неприпустимим", – вважає експерт із санкцій Інституту міжнародної економіки Петерсона у Вашингтоні Джейкоб Кіркегард.

Європейський Союз заморозив сотні мільярдів російських активів, включаючи резерви центрального банку, після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Euroclear контролює левову частку санкційних російських активів у Європі – понад 180 мільярдів євро.

Для повернення цих грошей у Росії ініціювали близько 100 судових позовів проти Euroclear, повідомило одне з джерел.

Москва минулого року попередила, що вживе заходів у відповідь, якщо її заморожені активи будуть вилучені та використані для України, і на початку цього року внесла зміни до законодавства, що дозволили їй це зробити. За останні місяці Москва вилучила 3 ​​млрд євро готівки, що зберігалася Euroclear у Росії, щоб виплатити ці кошти російським інвесторам, які постраждали від західних санкцій.

Clearstream, підрозділ німецької фондової біржі, який, як і Euroclear, зберігає цінні папери, такі як акції та облігації, для трейдерів, також опинився в подібній ситуації.

Clearstream також здійснить аналогічні виплати із заморожених російських коштів західним інвесторам, але в менших масштабах, повідомило одне із джерел Reuters, знайоме з цим питанням. За його словами, йдеться про суму на кілька сотень мільйонів євро.

Двоє осіб, знайомих зі справою, заявили, що це був обмін західних грошей, заморожених у Росії, на російські гроші, заблоковані в Європі, ініційований Москвою.

Як повідомлялося, Єврокомісія розглядала можливість надати зареєстрованому у Бельгії депозитарію Euroclear можливість використання заморожених активів РФ для компенсації збитків внаслідок можливої конфіскації його активів у Росії.

У Euroclear визнавали, що російські суди масово виносять рішення про конфіскацію коштів інвесторів, які обліковуються на рахунках депозитарію у РФ.