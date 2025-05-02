АРМА знайшло управителя для частини активів російського генерала Капашина. Їх передали фірмі українського ветерана

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) обрало управителем для перших трьох об'єктів нерухомості, що належать російському генералу Валерію Капашину, компанію "Стальбат".

Йдеться про приміщення кафе, банківського відділення та квартиру у Полтаві, повідомляє пресслужба АРМА.

Зокрема, полтавська компанія "Стальбат" отримала в управління такі активи:

громадський будинок (кафе) загальною площею 205,7 кв.м за адресою: м. Полтава, вул. Чорновола Вячеслава, 5А (оціночна вартість: 17,6 млн грн);

нежитлові приміщення у житловому будинку літера А-7 (відділення банку) загальною площею 1059,3 кв.м за адресою: м. Полтава, вул. Ватутіна, 2 (оціночна вартість: 48,3 млн грн);

квартира загальною площею 242,3 кв.м за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 10, кв. 27 (оціночна вартість разом з паркомісцем: 10,4 млн грн).

За даними у системі YouControl, власником охоронної фірми "Стальбат" є полтавчанин Олександр Пєхов. Він – колишній військовослужбовець-десантник, який заснував цей бізнес у 2016 році після демобілізації, повідомляло інформагентство Міноборони АрміяInform.

В АРМА додали, що загалом в управління Агентства передали понад 50 тисяч квадратних метрів нежитлової нерухомості, близько 1000 квадратних метрів житлової нерухомості, а також тисячі гектарів земельних ділянок, що належать російському генералу Капашину.

Загальна сума перших оцінених 11 активів склала 679,2 млн грн, щодо решти активів оцінювання ще триває.

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Як повідомлялося, у серпні 2023 року суд за матеріалами СБУ арештував українське майно російського генерал-полковника Валерія Капашина – начальника федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Міністерстві промисловості та торгівлі РФ.

Серед арештованих активів тоді в СБУ вказували понад 20 комерційних об’єктів, понад 3 тис. квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавщини. Зокрема, серед арештованого майна – будинок родини Капашина, готелі та ресторани преміум-класу, а також офісні й торговельно-розважальні центри загальною площею майже 30 тисяч квадратних метрів. Загальну вартість вилучених активів у СБУ тоді оцінювали у понад 1 млрд грн.

Майно Капашина було оформлено на його доньку і зятя, які проживали в Україні, але напередодні повномасштабного вторгнення виїхали в Росію і отримали громадянство країни-агресора.