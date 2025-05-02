Кабмін затвердив угоду з Японією про кредит на $3 мільярди. Його погашатимуть за рахунок російських активів

Кабінет Міністрів затвердив угоду з Японією, яка дозволить отримати близько $3 мільярди у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками засідання уряду.

"Ці кошти будуть забезпечені доходами від заморожених російських активів та спрямовані на пріоритетні видатки бюджету, відбудову й розвиток України. Загалом у межах цього механізму Україна залучить $50 млрд", – нагадав очільник уряду.

Як повідомлялося, цю угоду підписали 18 квітня. За її умовами, Японія виділить Україні кредит обсягом до 471,9 млрд японських єн (близько $3 мільярдів) у межах механізму ERA країн G7 загальним обсягом близько $50 млрд.

Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених російських суверенних активів. Фінансування надається на 30 років. Кошти спрямують на фінансування пріоритетних бюджетних потреб і сприяння відбудові та розвитку України.

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Нагадаємо, минулого року року лідери країн "Великої сімки" погодили механізм Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), який передбачає виділення Україні кредитів на $50 млрд, які погашатимуться за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту $10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

Очікується, що більшість коштів за програмою ERA Україна отримає вже у 2025 році, що дозволить наростити міжнародні резерви до $58 млрд.