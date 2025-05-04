Влада РФ заявила про різке уповільнення російської економіки

Темпи економічного зростання в Росії різко сповільнилися. Так, російський ВВП за результатами січня-березня цього року зріс на 1,7% – у 2,6 раза менше, ніж минулого кварталу (4,5%).

Про це свідчить звіт Мінекономрозвитку РФ, передає The Moscow Times.

Темпи зростання промисловості впали більш ніж у п'ять разів – з 5,7% до 1,1%, практично вдвічі сповільнилося зростання роздрібного обороту роздрібної торгівлі (з 5,5% до 3,2%), а оптова торгівля вперше із зими 2023 року почала скорочуватися – на 2,1% за квартал.

Спад у видобутку корисних копалин прискорився вчетверо – з 0,9% наприкінці минулого року до 3,7%, а несировинна промисловість почала зростати вдвічі повільніше – 4,7% у січні-березні проти 10,7% у жовтні-грудні.

Квартальний результат для економіки став найгіршим із січня-березня 2023 року, коли Росія ще перебувала в рецесії. На думку росіських експертів, це стало наслідком посилення політики Центробанку РФ, санкцій, складнощів із поставками, а також високої інфляції.

У 2023-2024 роках російський ВВП, згідно з офіційною статистикою, два роки поспіль зростав на 4,1% – із рекордною за 14 років швидкістю. Але щонайменше 40% цього зростання забезпечило військове виробництво.

Неважаючи на те, що російські заводи військово-промислового комплексу продовжують працювати у три зміни, виготовляючи танки та бомби для армії, економіці РФ це вже не допомагає. За межами військового сектору виробництво скотилося у рецесію.

У лютому цього року повідомлялося з посиланням на прогноз Центробанку РФ, що російська економіка цього року уповільнить темпи зростання у 2-4 рази, а інфляція практично вдвічі перевищить початкові очікування.

Перед тим у Центробанку РФ заявили, що російська економіка 2025 року уповільнить темпи зростання практично до нуля, інфляція в ній у півтора раза перевищить початкові прогнози, а поставки імпортних товарів продовжуватиме скорочуватися.

У січні цього року президент Росії Владімір Путін заявив, що минулий рік став успішним для російської економіки.