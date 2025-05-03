Нацбанк збільшив продаж валюти за тиждень до $740 мільйонів

Продаж доларів Національним банком із 28 квітня по 2 травня зріс до $742,7 млн проти $618,9 млн попереднього тижня.

Про це свідчать дані регулятора.

При цьому минулого тижня Нацбанк нее купував валюту на ринку.

Загалом від початку 2025 року Нацбанк продав із резервів уже $11,6 млрд, а купив – $34,34 млн.

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Як повідомлялося, за підсумками 2024 року НБУ продав на міжбанку близько $34,94 мільярда, а купив – лише $0,13 млрд.

У 2023 році Нацбанк продав для підтримки курсу гривні з резервів $28,82 млрд, а купив – лише $0,22 млрд.