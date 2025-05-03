США мають скасувати візи нардепам, які не голосуватимуть за Угоду про надра, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що угода про надра буде ратифікована у Верховній Раді. Водночас ті, хто її не підтримають, на думку президента, мають втратити американські візи.

Про це він сказав на зустрічі із журналістами, передає Суспільне.

"Сьогодні вони голосують не тільки заради майбутнього, а заради того, щоб сьогодні зберегти те, що нам потрібно (для оборони, – ред.). Є люди, налаштовані цього не робити. То, наприклад, я вважаю, що США треба просто скасувати їм візи", – наголосив Зеленський.

За словами, такі депутати щомісяця приїжджають у США та "розказують, як тут погано в Україні, як закінчити війну дуже швидко, які частини України важливі, які – не дуже важливі".

"Після того, як вони проходять коридорами конгресменів або сенаторів, вони кажуть, що вони зі США друзі, браття навіки, а потім вони повертаються в Україну і не голосують за те, що принципово для Америки. Результат буде на табло: хто проголосував, а хто – ні. Не можна грати у подвійну гру", – сказав Зеленський.

Як повідомлялося, у Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт про ратифікацію Угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, його можуть ухвалити 8 травня.

Це лише перша з трьох угод, які регламентуватимуть роботу цього фонду. Інші дві угоди, що визначатимуть деталі співпраці між Україною та США, підпишуть без участі парламенту.

Детальніше читайте у матеріалі: Україна та США підписали історичну угоду про надра. Що вона передбачає?