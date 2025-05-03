БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
206 3

США мають скасувати візи нардепам, які не голосуватимуть за Угоду про надра, – Зеленський

США мають скасувати візи нардепам, які не голосуватимуть за Угоду про надра, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що угода про надра буде ратифікована у Верховній Раді. Водночас ті, хто її не підтримають, на думку президента, мають втратити американські візи.

Про це він сказав на зустрічі із журналістами, передає Суспільне.

"Сьогодні вони голосують не тільки заради майбутнього, а заради того, щоб сьогодні зберегти те, що нам потрібно (для оборони, – ред.). Є люди, налаштовані цього не робити. То, наприклад, я вважаю, що США треба просто скасувати їм візи", – наголосив Зеленський.

За словами, такі депутати щомісяця приїжджають у США та "розказують, як тут погано в Україні, як закінчити війну дуже швидко, які частини України важливі, які – не дуже важливі".

"Після того, як вони проходять коридорами конгресменів або сенаторів, вони кажуть, що вони зі США друзі, браття навіки, а потім вони повертаються в Україну і не голосують за те, що принципово для Америки. Результат буде на табло: хто проголосував, а хто – ні. Не можна грати у подвійну гру", – сказав Зеленський.

Як повідомлялося, у Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт про ратифікацію Угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, його можуть ухвалити 8 травня.

Це лише перша з трьох угод, які регламентуватимуть роботу цього фонду. Інші дві угоди, що визначатимуть деталі співпраці між Україною та США, підпишуть без участі парламенту.

Детальніше читайте у матеріалі: Україна та США підписали історичну угоду про надра. Що вона передбачає?

Автор: 

віза (301) ВР (2874) Зеленський Володимир (2512)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Себе отмени визу. Ты первый кочевряжиться начал.
показати весь коментар
03.05.2025 14:51 Відповісти
Тhe show must go on!


Краще розкажи , хто і як Арестовича, радника Єрмака, відпустив до США після річної заспокійливої брехні на шМарафоні , яку Люся пхала в мізки ЗЕбілам?!

А Арестовичу ще немає 50 років та він має вищу військову освіту ... то чого його випустили ( мабуть з папірцем від ГУР ) , а пересічних тримають всередині ЗЕконцтабору, щоб потім бусіфікувати?

показати весь коментар
03.05.2025 15:33 Відповісти
зеленський мерзотник.
показати весь коментар
03.05.2025 16:10 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 