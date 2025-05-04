Мільярдер Воррен Баффет іде з посади гендиректора інвестиційної компанії Berkshire після 60 років роботи

Американський мільярдер, філантроп та інвестор Воррен Баффет оголосив, що йде з посади головного виконавчого директора інвестиційної компанії Berkshire Hathaway, яку очолював 60 років, наприкінці 2025 року та передасть кермо влади віцеголові Грегу Абелю.

Про це пише Reuters.

"Я думаю, що настав час, коли Грег має стати головним виконавчим директором компанії наприкінці року", – сказав 94-річний Баффет, завершуючи щорічні збори Berkshire 3 травня.

Він додав, що "залишатиметься і, можливо, буде корисним у кількох випадках", але "останнє слово" буде за Абелем.

Абель, якого Berkshire давно визначає як наступника Баффета, може не мати такої "зіркової" сили, як Баффет, хоча очікується, що він збереже культуру конгломерату.

Баффет сказав, що Абель і більшість ради директорів Berkshire не знали про його плани до оголошення, хоча Баффет розповів своїм двом дітям, які є директорами.

62-річний Абель був віцеголовою Berkshire з 2018 року, а у 2021 році його призначили очікуваним наступником Баффета на посаді головного виконавчого директора.

Рішення піти у відставку завершує 60-річний період, протягом якого Баффет перетворив Berkshire із текстильної компанії, що зазнала невдачі, на конгломерат вартістю $1,16 трлн із підприємствами у всіх сферах економіки США. Баффет узяв на себе управління Berkshire у 1965 році та разом зі своїм давнім другом і діловим партнером Чарлі Мангером, який помер у листопаді 2023 року. Зі штаб-квартирою в Омасі (США), де виросли Баффет і Мангер, Berkshire зараз має близько 200 підприємств.

Як повідомлялося, в серпні минулого року ринкова вартість інвестиційної компанії Berkshire Hathaway американського інвестбанкіра Воррена Баффетта вперше перевищила $1 трлн.