Чеська компанія RSE s.r.o. підтвердила фінансову стабільність і продовжує поставки в Україну

Чеська компанія RSE s.r.o. – провідний виробник когенераційних модулів та офіційний партнер Caterpillar Energy Solutions і німецького бренду MWM – спростувала неправдиву інформацію про своє банкрутство та заявила про стабільну роботу на ринках України та Європи.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Компанія стала мішенню цілеспрямованої дискредитаційної кампанії, яка включала як юридичну, так і інформаційну атаку. У квітні невідомий псевдокредитор подав до чеського суду заяву про банкрутство RSE s.r.o. Вже наступного дня заява була відкликана, а провадження – закрите. 15 квітня Регіональний суд міста Брно визнав справу безпідставною (№KSBR 30 INS 7276/2025), а 24 квітня рішення набрало чинності. Всі згадки про справу вилучено з офіційного судового реєстру Чеської Республіки", – сказано в повідомленні.

У компанії цей інцидент назвали "рейдерською атакою", спланованою недобросовісними конкурентами з російсько-білоруськими зв'язками.

Там також заявили, що одночасно з юридичним тиском проти RSE s.r.o. була запущена інформаційна кампанія: чеська консалтингова компанія SEVEn розіслала українським енергетичним компаніям повідомлення з попередженням про "ризики співпраці" з RSE.

Своєю чергою в RSE зазначили, що SEVEn має задекларовану співпрацю з організаціями з Росії та Білорусі, що ставить під сумнів об'єктивність її висновків.

Чому це важливо для України

За минулі два роки RSE s.r.o. виготовила понад 200 енергетичних модулів для замовників у Європі, зокрема – в Україні.

У березні компанія поставила до Харкова п'ять когенераційних установок потужністю 2,3 МВт кожна, у рамках контракту від 12 лютого 2025 року (№30/01). Установки базуються на німецьких двигунах MWM та забезпечують одночасну генерацію тепла та електроенергії – критично важливо для об'єктів інфраструктури в умовах обстрілів.

RSE вигравала тендери завдяки високій якості обладнання, швидкості поставок і конкурентним цінам – часто нижчим за пропозиції інших постачальників, що зробило компанію помітним гравцем на українському ринку, і водночас, за словами керівництва, викликало тиск з боку конкурентів, які не витримують чесної конкуренції.

"На наш погляд, такі дії були покликані підірвати довіру до компанії з боку українських замовників та спроби вплинути на ухвалення рішень у деяких процедурах публічних закупівель. З-поміж іншого за міжнародними правилами, які наразі перебувають на вирішальній стадії", – йдеться у зверненні компанії RSE s.r.o.

Позиція компанії

"Ми впевнені, що RSE s.r.o. і надалі залишатиметься надійним партнером для українських енергетичних компаній. Ми працюємо відкрито, чесно й у рамках європейських стандартів. І жоден бруд нам не завадить виконувати свої зобов'язання перед українськими замовниками", – підкреслив директор компанії Володимир Махновець.

У компанії наголосили, що будь-які спроби дискредитувати RSE або зірвати поставки є спробами зірвати відновлення енергетичної незалежності України.

Із початку повномасштабного вторгнення Україна стала одним із ключових напрямів роботи RSE, і компанія має намір зберігати цю орієнтацію, розширюючи партнерство з муніципалітетами, комунальними підприємствами та приватним бізнесом.

Сигнал для ринку

Аналітики звертають увагу: ситуація з RSE показала ефективність західних юридичних інструментів у протидії маніпуляціям на ринку.

Чітка реакція судової системи Чехії та прозора позиція компанії створюють прецедент для інших постачальників – чесні гравці можуть і мають захищати себе правовими методами. Це важливо як для українських енергетиків, які мають обирати надійних партнерів, так і для державних органів, які формують політику енергобезпеки.