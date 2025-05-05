Трамп вирішив запровадити 100% мита на іноземні фільми

Президент США Дональд Трамп доручив Міністерству торгівлі та торговому представнику країни розпочати процедуру запровадження 100% мит на всі фільми, зняті за межами країни.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

За словами Трампа, "кінoіндустрія в Америці стрімко вмирає", адже "інші країни пропонують усілякі стимули, щоб переманити американських кіновиробників і студії з території США".

На його думку, Голлівуд та багато інших регіонів у країні "зазнають спустошення".

"Це – скоординоване зусилля з боку інших держав і, отже, загроза національній безпеці. Окрім усього іншого, це також питання інформаційного впливу й пропаганди", – вважає Трамп.

Зважаючи на це, американський президент уповноважив Міністерство торгівлі та торгового представника США "негайно розпочати процес запровадження 100% мита на будь-які фільми, які надходять до США та були зняті за кордоном".

Як повідомлялося, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових мит на імпорт товарів із 185 країн світу. Базова ставка склала 10% (у тому числі вона застосовується для України), але для багатьох держав вони вищі.

Тарифи на товари з Китаю початково склали 34%, з країн ЄС – 20%, зі Швейцарії – 31%, із Ізраїлю – 17%, з Казахстану – 27%. Водночас мита щодо Росії, КНДР, Куби та Білорусі не запровадили. В адміністрації Трампа пояснювали, що щодо цих країн діють санкції, тому торгівля з ними вже обмежена. Крім того, Трамп запровадив додаткове мито на імпорт автомобілів та запчастин до них у розмірі 25%.

Водночас 9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але до того поступово підвищував тарифи для китайських товарів. Ставка мит США на китайський імпорт наразі становить 145%. Китай був однією з небагатьох країн, яка негайно дзеркально відреагувала на запровадження мит від Трампа.