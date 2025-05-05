Лідери аграрного ринку наростили доходи в 1,7 раза. Хто заробив найбільше

Лідери серед українських аграрних компаній за 2024 рік отримав 146,16 млрд грн доходу, що у 1,7 раза більше, ніж роком раніше. Уперше від початку повномасштабної війни усі лідери ринку вийшли в прибуток.

Про це свідчить Індекс Опендатаботу.

Зазначається, що понад половину компаній Індексу належить до фінансово-промислової групи "МХП" Юрія Косюка. На бізнеси з групи МХП загалом припадає 71% від сукупного доходу та 67% від загального прибутку лідерів галузі.

Очолила рейтинг Вінницька птахофабрика: її дохід становить третину заробітків всіх компаній Індексу. Торік дохід збільшився на 27% та сягнув 49,7 млрд грн. Водночас прибуток зріс ще помітніше – аж у 6,5 раза, до 4,02 млрд грн.

Миронівська птахофабрика збільшила дохід на 17% до 24,97 млрд грн і посіла другу позицію Індексу. Її прибуток зріс у 2,3 раза – до 3,12 млрд грн.

Третє місце з найбільшим приростом прибутку посів Лебединський насіннєвий завод, що належить групі компаній LNZ Group. Дохід компанії збільшився на 19% до 18,7 млрд грн, а прибуток злетів аж у 43 рази до 143 млн грн. Це рекордний показник серед усіх компаній з переліку лідерів.

"Зернопродукт МХП" із 9,98 млрд грн доходу показав найбільший приріст доходу серед усіх компаній Індексу (майже в 2 рази). Після важкого 2023 року, який компанія закрила зі збитками, торік прибуток склав 2,43 млрд грн.

"Енселко агро", яка входить до групи Кернел Андрія Веревського, стало лідером топу за прибутком, але посіло лише п’яте місце за доходом. Компанії вдалося збільшити прибуток майже учетверо та заробити 4,22 млрд грн. Натомість дохід зріс лише на третину, до 9,67 млрд грн.

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Ще одна компанія з групи Кернел – "Дружба-нова" – посіла наступне місце. Загалом на бізнеси Кернела припадає ще 30% прибутку десятки найкращих. Власне, "Дружба-нова" збільшила дохід на 9% до 8,16 млрд грн та отримала 1,88 млрд грн прибутку проти 1,81 млрд грн збитків у 2023.

Також до Індексу увійшли:

"НВФ Урожай" (МХП) – 6,84 млрд грн доходу та 1,77 млрд грн прибутку;

"Старинська птахофабрика" (МХП) – 6,74 млрд грн доходу та 1,12 млрд грн прибутку;

ПК Дніпровський (агрохолдинг Олександра Рязанова) – 5,81 млрд грн доходу та 365 млн грн прибутку;

"Оріль-лідер" (МХП) – 5,58 млрд грн доходу та 0,84 млрд грн прибутку.

Водночас, за даними Опендатаботу", минулий рік був складним для бізнесу Порошенка-молодшого: одразу дві компанії втратили свої позиції та залишили Індекс. Йдеться про ПК Поділля та ПК Зоря Поділля з сумарним доходом 9,89 млрд грн. Також до Індексу не потрапив "Західний Буг" з доходом у 5,5 млрд грн.