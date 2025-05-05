За три роки платформа United24 зібрала понад 56 мільярдів, – Зеленський

За три роки фандрейзингова платформа United24 зібрала понад 56 млрд грн гривень на підтримку України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

"Це не просто цифра – це доказ того, що у прагненні до спільної мети мільйони людей здатні на неймовірне. Нас єднає не географія, мова чи походження – нас єднає віра. Віра, яка веде вперед і допомагає триматися перед лицем жорстокої та неспровокованої агресії", – зазначив він.

Платформа United24 запрацювала у травні 2022 року. За цей час добровільні внески на підтримку України зробили мільйони людей та компаній з понад 100 країн.

Серед амбасадорів платформи відомі актори, спортсмени, музиканти та інші. Зокрема, астронавт NASA Скотт Келлі, футболісти Андрій Шевченко та Олександр Зінченко, актор Міша Коллінз, актриса Алісса Мілано, гурт Imagine Dragons, співачка Барбара Стрейзенд, а також кінорежисер і сценарист з українським корінням Даріус Мардер, історики Сергій Плохій та Тімоті Снайдер та інші.