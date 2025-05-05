Кабмін повернув Перхуна на посаду керівника Бюро економічної безпеки

Кабінет Міністрів скасував власне розпорядження про тимчасове покладання виконання обов’язків директора Бюро економічної безпеки України (БЕБ) на заступника голови відомства з питань цифровізації Максима Кутергу.

Відповідне розпорядження №422 від 2 травня оприлюднено на офіційному урядовому порталі, передає БізнесЦензор.

Цим документом уряд визнав таким, що втратило чинність, власне розпорядження від 8 квітня 2025 про тимчасове покладення виконання обов’язків директора БЕБ на Кутергу.

"Взяти до відома, що відповідно до частини сьомої статті 16 закону України "Про Бюро економічної безпеки України" повноваження директора Бюро економічної безпеки України виконує перший заступник директора зазначеного Бюро Перхун С. О.", – йдеться в документі.

Частина сьома статті 16 закону "Про Бюро економічної безпеки України" передбачає, що у разі звільнення директора Бюро економічної безпеки з посади або його відсутності повноваження директора БЕБ виконує його перший заступник, а в разі його відсутності – заступник, але не більше одного року.

Як повідомлялося, 8 квітня Кабмін призначив тимчасовим виконувачем обов’язків директора Бюро економічної безпеки Максима Кутергу.

Кутерга почав працювати у БЕБ з 2022 року. У 2023-му став керівником територіального управління БЕБ у Київській області. А з липня 2024 року обіймав посаду заступника директора з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ.

До призначення Кутерги в.о. директора БЕБ з квітня 2024 року був Сергій Перхун.

Як повідомлялося, 11 квітня 2024 року Кабінет Міністрів звільнив Вадима Мельника з посади директора Бюро економічної безпеки. У лютому 2024 року комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики визнав незадовільною роботу керівництва БЕБ.