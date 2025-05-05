"Приватбанк" спрямує до держбюджету дивіденди на 32 мільярди

Державний "Приватбанк" відзвітував про фінансові результати за перший квартал 2025 року. За його результатами банк спрямує 32 млрд грн дивідендів до державного бюджету.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Зазначається, що за звітний період бізнес-результат "Приватбанку" без переоцінок, резервів та податків зріс на 10% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року та склав 20,3 млрд грн.

Основним драйвером зростання стали результати основної діяльності банку – чисті процентні та комісійні доходи зросли на 13% рік до року. Чистий прибуток становив 16,9 млрд грн.

Кошти на рахунках фізичних осіб за перший квартал збільшилися на 7,3 млрд грн (+1,6%). Водночас із початку року чистий кредитний портфель "Приватбанку" зріс на 5 млрд грн та станом на 31 березня 2025 року склав 117,8 млрд грн.

Як повідомлялося, за результатами 2024 року чистий прибуток державного "Приватбанку" становив 40,1 млрд грн, що на 6% більше, ніж у 2023 році.