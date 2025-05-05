Обсяг непрацюючих кредитів в українських банках зменшився з початку року на 10 мільярдів

Станом на 1 квітня частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі скоротилася до 28,6% або на 1,7 відсоткових пункта порівняно з показником на початок року.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зазначається, що обсяг NPL за перший квартал скоротився на 10,7 млрд грн до 382,6 млрд грн, або на 2,7%. Тенденція його поступового зменшення триває з початку 2023 року.

Насамперед, скороченню частки NPL сприяло списання корпоративних та роздрібних непрацюючих кредитів. Зокрема, частка NPL фізичних осіб за І квартал знизилася на 1,2 в. п. до рівня 14,3%, бізнесу – на 1,9 в. п. до 37%.

Також зменшенню NPL сприяло подальше нарощення банками обсягів гривневих кредитів високої якості. Обсяг валових кредитів у банках за І квартал зріс на 40,7 млрд грн, або на 3,1%.

Скорочення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків: у приватних українських банках – до 10%; у банках з іноземним капіталом – до 10,2%; у державних банках – до 41,1%.

Як повідомлялося, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну частка NPL в українських банках поступово скорочувалася з 2018 року: з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року.