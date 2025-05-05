У Чехії відкриють центр єдності для українських біженців
Українська та чеська сторони підписали Спільну декларацію щодо Центру єдності України в Чехії.
Про це пише Укрінформ.
Підписи під документом поставили міністр національної єдності України Олексій Чернишов і міністр внутрішніх справ Чеської Республіки Віт Ракушан.
Церемонія підписання відбулась в присутності президента Володимира Зеленського та чеського прем’єр-міністра Петра Фіали.
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Нагадаємо, на початку березня Кабінет Міністрів виділив Міністерству національної єдності 150 млн грн із державного бюджету на сприяння поверненню українських біженців із-за кордону.
Раніше Чернишов заявляв, що близько 70% українців можуть повернутися з-за кордону за умови відповідних змін і розвитку України.
Наприкінці лютого Чернишов говорив, що після того, як в Україні стане безпечно, сюди повернеться 30% тих, хто її покинув після початку повномасштабного вторгнення Росії, однак більша частина з емігрантів не повернеться.
Також Чернишов зазначав, що українців, які виїхали за кордон внаслідок повномасштабного вторгнення РФ, не повертатимуть на батьківщину із використанням примусових заходів, повернення буде виключно добровільним.
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