Санкції працюють: Чотири LNG-танкери для російського "Новатеку" втратили реєстрацію у Панамі

Чотири російські LNG-танкери льодового класу втратили прапори Панами і були перереєстровані у Росії.

Ці судна призначені для перевезення зрідженого природного газу (LNG, ЗПГ) з російського проєкту "Арктик ЗПГ 2", мав забезпечувати близько 20% виробництва ЗПГ у Росії, пише The Moscow Times.

Разом із зміною країни реєстрації танкери перейменували: із середини квітня замість North Sky, North Air, North Mountain та North Way вони називаються "Ірис", "Буран", "Восток" та "Заря".

Ці судна були спущені на воду у 2023 та 2024 роках, їх збудувала південнокорейська компанія Samsung Heavy Industries для японського оператора NYK за контрактом із "Новатеком" для проєкту "Арктик ЗПГ 2".

Потім їх було передали дубайській White Fox Ship Management. Усі чотири судна та White Fox потрапили під санкції США у серпні 2024 року.

Керуючий директор постачальника даних Eikland Energ К'єлл Ейкланд припускає, що ці зміни можуть свідчить про те, що компанія "Новатек" спробує відновити роботу проєкту "Арктик ЗПГ 2", який у 2024 році зупинив видобуток та комерційне зрідження газу.

Ці чотири судна мають класифікацію Arc4 (середній рівень льодового посилення), необхідну для підходу до терміналу "Ранковий".

"Там все ще холодно і суцільний лід. На початку червня цілком можливо, що на "Арктік ЗПГ 2" буде готово дві лінії газових установок", – припускає Ейкланд.

За його словами, "Новатек" і надалі стикатиметься з труднощами зі збутом продукції, але побоювання покупців щодо вторинних санкцій можуть знизитися.

"Китай, мабуть, є очевидним покупцем, і ризик додаткових санкцій OFAC, ймовірно, нині не має великого значення", – вважає Ейкланд.

"Kpler Insight не очікує значного збільшення виробництва в умовах чинних санкцій та обмеженого попиту з боку покупців", – стверджує Ана Субашич, аналітик Kpler щодо газу та ЗПГ.

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Як повідомлялося, торік у жовтні "Новатек" був змушений тимчасово законсервувати "Арктик ЗПГ-2". Компанія намагалася знайти покупців на мільйон тонн зрідженого газу, починаючи із серпня 2024 року.

У квітні супутникові знімки показали, що "Арктік ЗПГ-2" відновив роботу першої лінії зрідження на низьких потужностях. Перша лінія заводу поступово відновлює роботу, підтвердили джерела агентства Reuters. За словами одного з них, виробництво відновлюється повільними темпами, оскільки Росія очікує ясності щодо позиції президента США Дональда Трампа у контексті санкцій проти російського ЗПГ.

Про те, що "Новатек" причетна до формування тіньового флоту для "Арктик ЗПГ 2", у вересні 2024 року писала Financial Times. Як стверджувала газета, "Арктик ЗПГ 2" замислювався як "тотемічний проект Кремля", очолюваний "Новатеком".

Згідно з останніми доступними даними (станом на 2021 рік), найбільшими акціонерами "Новатека" були російські олігархи Леонід Міхельсон – 24,76% та Геннадій Тимченко – 23,49%.