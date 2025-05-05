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Новини
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Українці продали готівкової валюти у квітні на рекордну суму від початку великої війни, – НБУ

Скільки валюти українці купили і продали у квітні 2025 року

Обсяги купівлі валюти населенням у квітні 2025 року перевищили обсяги її продажу на $189,51 млн.

Це найменший показник із серпня 2023 року, свідчать дані Національного банку України (НБУ).

На тлі зниження курсу гривні у квітні попит населення на валюту знизився, водночас обсяги її продажу зросли.

Зокрема, українці за місяць купили готівкової валюти на $1,73 млрд, а продали – на $1,54 млрд. Обсяги продажу готівкової валюти населенням минулого місяця стали найбільшими від початку повномасштабної війни.

Крім того, фізичні особи придбали у квітні безготівкової валюти на $339 млн, а продали – на $337,3 млн.

Загалом від початку 2025 року обсяги купівлі валюти населенням перевищили обсяги продажу на $3,35 млрд.

Скільки валюти українці купили і продали у квітні 2025 року

Як повідомлялося, у 2024 році населення купило валюти на $12,22 млрд більше ніж продало, хоча у 2023 році чиста купівля валюти населенням становила $4,79 млрд, а у 2022 році – лише $0,88 млрд.

Автор: 

валюта (2180) НБУ (9305) обмін валюти (707)


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Ну правильно, люди зберігали гроші, отримували від родичів які працюють за кордоном, а на Пасху почали скуплятись та десь відпочивати.
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05.05.2025 17:50 Відповісти
терміново викликайте недобито-видоєного Сівковичем гетьМанцева, бо душать і скубуть українців, а доляри ще мають.
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05.05.2025 18:02 Відповісти
З такими темпами інфляції,то зрозуміло,що люди здають валюту
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05.05.2025 18:15 Відповісти
у чому досягнення??в тому що населення витрачає останнє??
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05.05.2025 18:40 Відповісти

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