БЕБ викрило мережу продажу контрафактної техніки – замовляли підробки з Китаю та продавали як оригінал. ФОТОрепортаж

Бюро економічної безпеки України викрило та ліквідувало мережу, що займалася продажем контрафактної техніки відомої марки мобільних телефонів та аксесуарів.

Про це йдеться в повідомленні БЕБ.

Слідством встановлено, що на Хмельниччині група осіб організувала схему постачання та продажу контрафактних гаджетів.

Зловмисники замовляли продукцію у китайських виробників, а потім продавали зарядні пристрої, кабелі, навушники, смартгодинники під виглядом оригіналу, використовуючи торгівельні марки міжнародної компанії.

Товар розповсюджували по всій території України за допомогою вебсайту та Telegram-каналу.

Таким чином правовласнику торгових марок було завдано понад 38 млн грн шкоди.

Правоохоронці провели 5 обшуків в Житомирській та Хмельницькій областях, під час яких вилучили контрафактну продукцію: 1500 смартгодинників, понад 2900 одиниць різноманітних навушників, 36 зарядних пристроїв.

Одному з фігурантів справи повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 229 (незаконне використання знака для товарів та послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі) та ч. 3 ст. 177 (незаконне використання промислового зразка, що завдало шкоди в особливо великому розмірі).

Також повідомляється, що під час досудового розслідування питання щодо відшкодування завданої правовласнику шкоди підозрюваним було врегульовано –підприємець визнав свою вину. Наразі до суду скеровано два обвинувальних акти.













У березні стало відомо, що детективи Бюро економічної безпеки України викрили підпільну мережу, організатори якої незаконно виготовляли, зберігали та продавали підакцизні товари. Так, під час обшуків вилучено контрафактні сигарети 15 відомих брендів вартістю понад 38 млн грн.