У Києві до кінця року обмежать рух мостом на Троєщину через ремонт

Із 9 травня та орієнтовно до кінця 2025 року у Києві частково обмежать рух транспорту на мосту через річку Десенка у напрямку від житлового масиву Троєщина до станції метро "Почайна".

Рух транспорту буде обмежений другою, третьою і четвертою смугами в напрямку правого берега, повідомляє пресслужба КМДА.

"Проїзд організують двома відокремленими смугами протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег зберігатиметься крайньою правою смугою для громадського транспорту", – зазначається у повідомленні.

Причина обмеження руху – протиаварійний ремонт автомобільного мосту через протоку Десенка на ділянці протяжністю близько 800 метрів у напрямку станції метро "Почайна".

Зокрема, дорожники виконають:

часткове відновлення несних конструкцій мосту;

заміну балок прогонових будов;

ремонт опор і залізобетонної плити проїжджої частини;

облаштування нового гідроізоляційного шару та асфальтобетонного покриття.

Що відомо про ремонт мосту через Десенку?

Як повідомлялося, тендер на протиаварійний ремонт автомобільного мосту через протоку Десенка в Києві виграло ТОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл" – дочірнє підприємство турецької групи Onur. Роботи коштуватимуть 185,35 млн грн.

Міст через Десенку – це частина Північного мостового переходу. Він з'єднує лівий берег із Трухановим островом на Дніпрі й безпосередньо пов'язаний із вантовим мостом через річку Дніпро, що веде на правий берег.

У 2024 році КП "Київавтошляхміст" виявило, що фактична вантажопідйомність мосту через Десенку впала до 20 тонн, через що на всьому Північному мостовому переході встановили обмеження маси для транспортних засобів.

Міст через Десенку побудували в 1974 році, останній капітальний ремонт проводили у 2005 році.

У 2024 році за замовленням "Київавтошляхмосту" був розроблений та затверджений проєкт протиаварійних заходів для відновлення опорних конструкцій прогонів мосту. Вони передбачають заміну балок прогонових будов, ремонт опор і залізобетонної плити проїжджої частини, облаштування нового гідроізоляційного шару та асфальтобетонного покриття.

Також потрібно буде відремонтувати проїжджу частину частково у другій, третій та четвертій смугах руху автомобільного транспорту в напрямку станції метро "Почайна".