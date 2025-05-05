Річний рівень інфляції у Швейцарії знизився до 0% – зростання цін зупинилося

Споживчі ціни у Швейцарії за квітень цього року не змінилися порівняно з аналогічним періодом минулого року, інфляція впала до 0,0%.

Про це йдеться в повідомленні Федерального статистичного управління Швейцарії, передає LIGA.net.

Водночас очікування аналітиків передбачали зростання споживчих цін на 0,2% як у річному, так і у місячному вираженні.

У березні річна інфляція у Швейцарії становила 0,3%, а квітневий показник – найнижчий із моменту дефляції, зафіксованої у березні 2021 року.

Із вересня 2024 року показник інфляції в країні стабільно тримається на рівні нижче 1%, востаннє він перевищував 2% навесні 2023 року.

Економісти пояснюють нинішню динаміку поєднанням зниження цін на нафту та зміцнення швейцарського франка, оскільки обидва ці фактори насамперед стримують зростання цін.

Багато аналітиків також припускають, що найближчими місяцями інфляція може тимчасово піти навіть у негативну зону.

За прогнозами економістів, вже у червні Швейцарський національний банк може знизити базову ставку до 0,0%. Сам Центробанк Швейцарії може виступити із заявою про те, що він готовий у разі потреби знову запровадити негативні відсоткові ставки за депозитами – інструмент, який використовувався ним у попередні роки для боротьби з дефляцією.

Деякі експерти вважають поточний рівень інфляції небажаним, але не критичним.

Раніше повідомлялося, що Україна та Швейцарія підписали угоду, яка передбачає збільшення фінансування проєктів з відновлення України вдвічі – з 50 млн до 100 млн франків.

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економіки України та Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань щодо впровадження Конкурсу проєктів з економічного відновлення та реконструкції України у співпраці зі швейцарськими компаніями був підписаний у січні 2025 року.

Вже у березні державний секретаріат Швейцарії з економічних питань вирішив збільшити фінансування програми вдвічі – до 100 млн франків.