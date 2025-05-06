Виробника взуття Skechers продадуть за $9,4 мільярда співвласникам Burger King

Компанію Skechers U.S.A., Inc. – одного з найбільших виробників взуття у світі – продадуть глобальній інвестиційній фірмі 3G Capital. Після закриття угоди, що очікується в третьому кварталі цього року року, Skechers піде з біржі.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає LIGA.net.

Як уточнюється, 3G Capital викуповує акції за ціною $63 за штуку, що на 30% вище середньозваженої ціни акцій Skechers за останні 15 днів.

Повна сума угоди становитиме $9,4 млрд.

Нинішнім акціонерам пропонується альтернативний варіант: $57 готівкою + одна частка участі в новій приватній компанії (до 20% акцій можуть бути конвертовані за цією схемою). Це дозволить їм стати міноритарними партнерами, але з дуже обмеженими правами й без можливості легко "вийти" з інвестиції через продаж своєї частки.

Водночас керівництво Skechers не зміниться: засновник Роберт Грінберг залишиться гендиректором, його син Майкл Грінберг – президентом, а Девід Вайнберг – операційним директором.

Компанія також залишиться у своїй штаб-квартирі у Каліфорнії, де вона була заснована понад 30 років тому.

3G Capital була заснована 2004 року, нею керують Алекс Берінг (співзасновник і співкерівний партнер) та Деніел Шварц (співкерівний партнер). Слід зазначити, що на початку 2000-х бразильські засновники 3G Capital Жорже Паулу Леманн, Альберто Сікупіра та Марсель Теллес брали участь у злитті AmBev та Interbrew в InBev, який пізніше придбав Anheuser-Busch, сформувавши найбільшу пивоварну компанію у світі – AB InBev. Також 3G Capital є співвласником ресторанної холдингової компанії Restaurant Brands International, куди входять заклади Burger King, Tim Hortons та Popeyes.

Раніше повідомлялося, що американський виробник Callaway продав німецький бренд одягу для активного відпочинку Jack Wolfskin світовому лідеру у виробництві спортивного одягу та взуття – китайській групі Anta Sports.

До того стало відомо, що компанія PepsiCo заявила, що купує бренд пребіотичної газованої води Poppi за $1,95 млрд, таким чином розширюючи категорію "здоровішої газованої води" на тлі боротьби з падінням попиту на свої традиційні напої та закуски.

Також повідомлялося, що італійський модний бренд Prada за $1,38 млрд купує виробника одягу класу "люкс" та інших предметів розкоші Versace, який входить до складу групи Capri Holdings.