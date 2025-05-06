"Нова пошта" запустила власну газову когенераційну установку

У "Новій пошті" заявили про новий етап реалізації програми з енергетичної незалежності. Зокрема, на території хабу компанії на заході України запрацювала перша когенераційна газопоршнева установка електричною потужністю 1 МВт.

Про це повідомляє пресслужба НП.

Зазначається, що ще шість таких установок наразі перебувають на етапі встановлення і мають з’явитися цього року, зокрема, у Києві.

Усі когенераційні газові установки працюватимуть за принципом подвійної генерації і вироблятимуть електроенергію й тепло з природного газу.

У "Новій пошті" нагадали, що раніше компанія інвестувала в енергетичну автономію загалом 300 млн грн, і цього року планує вкласти ще 150 млн грн. Понад половину з загальної суми становлять інвестиції у газову генерацію.

Як повідомлялося, у березні енергетична компанія групи NOVA, в яку входить поштовий оператор "Нова пошта", отримала ліцензію на постачання електроенергії. Це дозволяє компанї вийти на відкритий ринок електроенергії.