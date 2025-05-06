Ціни на російську нафту впали до мінімуму за два роки і вже на 40% менші, ніж закладено у бюджет, – Reuters

Ціна російської нафти у рублях вперше за останні два роки впала нижче позначки 4000 рублів за барель.

Це приблизно на 40% менше, ніж передбачалося у федеральному бюджеті РФ, свідчать підрахунки Reuters.

Згідно із розрахунками агентства, середня ціна російських сортів нафти Urals та ESPO 2 травня знижувалася до $48,92 за барель. Це відповідає ціні 3 987 рублів, що більш ніж на 40% нижче порогу 6 726 рублів, який російський уряд закладав під час розрахунку бюджету на 2025 рік.

За даними Reuters, це найнижчий показник з травня 2023 року.

Він також все ще значно менший за нещодавно знижений урядовий прогноз на рівні 5 281 рубль за барель для російської нафтової суміші, який використовується для оподаткування.

Середня ціна на російську нафту в рублях продовжувала знижуватися в останні місяці: з 5 079 рублів за барель у березні до 4 562 рублів у квітні.

Світові ціни на нафту впали більш ніж на 20% від початку квітня. На це вплинула непередбачувана тарифна політика президента США Дональда Трампа, яка посилила побоювання щодо уповільнення світової економіки.

На зниження цін також вплинуло рішення Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзників на чолі з Росією (ОПЕК+) прискорити відновлення видобутку нафти.

Як падання цін на нафту позначиться на доходах Росії?

Як повідомлялося, падіння цін на енергоносії, які забезпечують третину доходів федерального бюджету Росії, спонукало російський уряд підвищити прогноз дефіциту бюджету на 2025 рік до 3,8 трильйона рублів ($46,5 млрд за поточним курсом) або 1,7% ВВП, що втричі більше затвердженого раніше показника (1,2 трлн рублів, або 0,5% ВВП).

Цей крок відбувся після того, як уряд знизив прогноз доходів від нафти та газу на 24% через очікування тривалого періоду низьких цін на нафту.

При цьому Росія вже збільшила державні витрати на національну оборону на чверть у 2025 році до 6,3% валового внутрішнього продукту (ВВП), що є найвищим рівнем з часів Холодної війни.