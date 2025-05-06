Спливли сторки давності: Суд остаточно закрив справу проти ексголови Рахункової палати Пацкана

Суд звільнив колишнього народного депутата і голову Рахункової палати Валерія Пацкана від кримінальної відповідальності у справі про незаконне отримання компенсації з держбюджету за оренду квартири у зв'язку зі спливом строків давності.

Таке рішення Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ухвалила 6 травня, задовольнивши клопотання сторони захисту, повідомляє пресслужба суду.

У суді зауважили, що це рішення можна оскаржити у Верховному Суді, проте звільнення особи від кримінальної відповідальності є обов’язком суду у випадку, якщо строки давності у справі спливли, за згоди підозрюваного.

ВАКС не вказує прізвища обвинуваченого, але за інформацією джерел "Слово і діло", йдеться саме про Пацкана.

Що відомо про справу Пацкана?

Як повідомлялося, у жовтні 2023 року ВАКС визнав колишнього народного депутата Валерія Пацкана винним у зловживанні службовим становищем під час одержання незаконної компенсації за житло, засудив до двох років обмеження волі, звільнивши водночас від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності.

Однак Пацкан не погодився із таким вироком, тому оскаржив його в апеляції. У квітні 2024 року Апеляційна палата ВАКС закрила кримінальне провадження у зв’язку з відсутністю у діях Пацкана складу злочину.

З цим рішенням не погодилася Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), яка оскаржила його у касаційному порядку. Своєю чергою Верховний Суд призначив повторний апеляційний розгляд у справі.

Нагадаємо, НАБУ повідомило про підозру Валерію Пацкану у цій справі у жовнті 2022 року. На той час Пацкан очолював Рахункову палату. Верховна Рада звільнила його з цієї посади у квітні 2023 року.