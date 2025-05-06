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Новини
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Спливли сторки давності: Суд остаточно закрив справу проти ексголови Рахункової палати Пацкана

пацкан

Суд звільнив колишнього народного депутата і голову Рахункової палати Валерія Пацкана від кримінальної відповідальності у справі про незаконне отримання компенсації з держбюджету за оренду квартири у зв'язку зі спливом строків давності.

Таке рішення Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ухвалила 6 травня, задовольнивши клопотання сторони захисту, повідомляє пресслужба суду.

У суді зауважили, що це рішення можна оскаржити у Верховному Суді, проте звільнення особи від кримінальної відповідальності є обов’язком суду у випадку, якщо строки давності у справі спливли, за згоди підозрюваного.

ВАКС не вказує прізвища обвинуваченого, але за інформацією джерел "Слово і діло", йдеться саме про Пацкана.

Що відомо про справу Пацкана?

Як повідомлялося, у жовтні 2023 року ВАКС визнав колишнього народного депутата Валерія Пацкана винним у зловживанні службовим становищем під час одержання незаконної компенсації за житло, засудив до двох років обмеження волі, звільнивши водночас від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності.

Однак Пацкан не погодився із таким вироком, тому оскаржив його в апеляції. У квітні 2024 року Апеляційна палата ВАКС закрила кримінальне провадження у зв’язку з відсутністю у діях Пацкана складу злочину.

З цим рішенням не погодилася Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), яка оскаржила його у касаційному порядку. Своєю чергою Верховний Суд призначив повторний апеляційний розгляд у справі.

Нагадаємо, НАБУ повідомило про підозру Валерію Пацкану у цій справі у жовнті 2022 року. На той час Пацкан очолював Рахункову палату. Верховна Рада звільнила його з цієї посади у квітні 2023 року.

Автор: 

Рахункова палата (178) Пацкан Валерій (44) ВАКС Антикорупційний суд (738)


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Топ коментарі
+6
сама дієва схема як відмазатись від покарання, судді в згоді з адвакатами затягують справи, після чого крадії виходять на свободу без покарання. Уроди
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06.05.2025 14:03
+2
Отак в нас рішаються справи - дотягнути до строку давності і комар носа не підточе
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06.05.2025 14:03
+2
ну нет и суда нет

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06.05.2025 14:06
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сама дієва схема як відмазатись від покарання, судді в згоді з адвакатами затягують справи, після чого крадії виходять на свободу без покарання. Уроди
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06.05.2025 14:03 Відповісти
Всі владні вертикалі вже розділені між кланами - якщо не входиш, то ніколи не потрапиш на посаду, на якій буде можливість приймати впливові рішення.
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06.05.2025 14:15 Відповісти
Отак в нас рішаються справи - дотягнути до строку давності і комар носа не підточе
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06.05.2025 14:03 Відповісти
Одне-єдине питання, скільки це коштувало
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06.05.2025 14:03 Відповісти
Класс! Сейчас у зеленых гельминтов массовое закрытие дел по "истечению срока давности".
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06.05.2025 14:04 Відповісти
Чоткіє пацкани рулят!
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06.05.2025 14:06 Відповісти
ну нет и суда нет

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06.05.2025 14:06 Відповісти
Зате "бджілки" НАБУ, Апеляційної палати ВАКС, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), Верховного Суду (ВС) та інша наближена до бюджету сволота весь цей час отримувала чималу зарплату. Гарно влаштувалися.
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06.05.2025 14:10 Відповісти
Дотягли ссуки, а воно дождалось...
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06.05.2025 14:14 Відповісти
нічого нового. КПК писав портнов якраз для таких виродків. Головне, що такий стан справ усіх влаштовує. Торжество правосуддя!
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06.05.2025 14:19 Відповісти
шото навіть і нє удівітєльно
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06.05.2025 14:30 Відповісти

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