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Новини Тіньова економіка
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БЕБ знайшло підпільне виробництво підроблених пестицидів та агрохімікатів у промислових масштабах. ФОТО

БЕБ знайшло підпільне виробництво підроблених пестицидів та агрохімікатів

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) припинили діяльність злочинної групи, яка організувала повний цикл виготовлення підроблених пестицидів та агрохімікатів в промислових масштабах.

Підпільні цехи без жодних дозвільних документів працювали на території Черкаської, Полтавської та Закарпатської областей, повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, організатори виготовляли, зберігали та продавали під виглядом відомих брендів підроблені хімікати сільськогосподарського призначення й пестициди для захисту рослин, що містять у своєму складі отруйні речовини

"Знаки для товарів і послуг, фірмові найменування та логотипи відомих світових брендів компаній-виробників використовували незаконно, чим завдали збитки правовласникам в особливо великому розмірі", – зазначається у повідомленні.

У межах розслідування справи детективи БЕБ провели 24 обшуки на території Черкаської, Закарпатської та Полтавської областей, за місцями проведення незаконної діяльності, зберігання фальсифікованих агрохімікатів та за адресами проживання фігурантів.

"У результаті правоохоронці вилучили понад 5 000 каністр різної ємності з агрохімікатами, сировину та обладнання для виробництва та пакування, ручні принтери для маркування, інструкції для змішування речовин-складників та хімічних препаратів, чорнові записи та документи, що свідчать про здійснення нелегальної діяльності, готівку тощо", – уточнили у БЕБ.

Орієнтовну вартість вилученого правоохоронці оцінили у понад 30 млн грн.

БЕБ знайшло підпільне виробництво підроблених пестицидів та агрохімікатів
БЕБ знайшло підпільне виробництво підроблених пестицидів та агрохімікатів
БЕБ знайшло підпільне виробництво підроблених пестицидів та агрохімікатів
БЕБ знайшло підпільне виробництво підроблених пестицидів та агрохімікатів
БЕБ знайшло підпільне виробництво підроблених пестицидів та агрохімікатів
БЕБ знайшло підпільне виробництво підроблених пестицидів та агрохімікатів
БЕБ знайшло підпільне виробництво підроблених пестицидів та агрохімікатів
БЕБ знайшло підпільне виробництво підроблених пестицидів та агрохімікатів
БЕБ знайшло підпільне виробництво підроблених пестицидів та агрохімікатів

Кримінальне провадження у справі відкрито за ч. 2 ст. 201 (контрабанда отруйних, сильнодіючих речовин, вчинені за попередньою змовою групою осіб), ч. 3 ст. 229 (незаконне використання знака для товарів і послуг), ч. 4 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, збут отруйних або сильнодіючих речовин в особливо великих розмірах) ККУ.

Наразі у справ призначено ряд експертиз. Крім того, перевіряються факти можливого контрабандного постачання товарів до країн ЄС, додали у БЕБ.

Як повідомлялося, раніше БЕБ також викрило та ліквідувало мережу, що займалася продажем контрафактної техніки відомої марки мобільних телефонів та аксесуарів.

Автор: 

аграрії (1322) підробка (76) хімія (75) тіньова економіка (64) Бюро економічної безпеки (416)


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Дух підприємництва, не змогли знищити в українцях, ні комуністи, ні БЕБи!
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06.05.2025 16:18 Відповісти
та ні - просто ЦІ не ділилися з ОПУ, а ось новий буде - люди вірні татарівські ...
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06.05.2025 16:56 Відповісти
а люди голови сушать-від чого бджоли гинуть?
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06.05.2025 19:38 Відповісти
А коли БЕБ почне шукати виробництва фальшивої ковбаси, молокопродуктів та іншого?
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06.05.2025 16:29 Відповісти
Молодці ! Гарно вчили хімію в школі ! Але якась **** здала... Скоріше хтось з робочого штату. Треба знайти крота і покарати. А на рахунок слова "контрафакт", скажу наступне - це не означає неякісне. Пам"ятаю колись на львівщині знайшли підпільних виробників майонезу "Провансаль" . Тоді його ще фасували в скляні 200-грамові баночки, якщо пам"ятаєте. Провели експертизу продукту (це обов"язкова процедура). І яке заключення дала експертиза ?!! Майонез ще кращий по якості, ніж легальний заводський !!!!!!!!!!!!! Бо вони не економили і не крали самі у себе інгрідієнтів для його виготовлення ! Все згідно ГОСТу ! Отака муйня , малята ! Дякуючи таким, як гетьманцев у нас не підпільного скоро не буде нічого !
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06.05.2025 16:33 Відповісти
Таких справ і раніше було багато.Хоч один власник торгової марки подав до суду? Жоден. Бо в "темі "і в" долі?"
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06.05.2025 16:50 Відповісти
"Хотя Вы все там химики и не на вас креста"(Товарищи ученые).
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06.05.2025 19:47 Відповісти

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