БЕБ знайшло підпільне виробництво підроблених пестицидів та агрохімікатів у промислових масштабах. ФОТО

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) припинили діяльність злочинної групи, яка організувала повний цикл виготовлення підроблених пестицидів та агрохімікатів в промислових масштабах.

Підпільні цехи без жодних дозвільних документів працювали на території Черкаської, Полтавської та Закарпатської областей, повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, організатори виготовляли, зберігали та продавали під виглядом відомих брендів підроблені хімікати сільськогосподарського призначення й пестициди для захисту рослин, що містять у своєму складі отруйні речовини

"Знаки для товарів і послуг, фірмові найменування та логотипи відомих світових брендів компаній-виробників використовували незаконно, чим завдали збитки правовласникам в особливо великому розмірі", – зазначається у повідомленні.

У межах розслідування справи детективи БЕБ провели 24 обшуки на території Черкаської, Закарпатської та Полтавської областей, за місцями проведення незаконної діяльності, зберігання фальсифікованих агрохімікатів та за адресами проживання фігурантів.

"У результаті правоохоронці вилучили понад 5 000 каністр різної ємності з агрохімікатами, сировину та обладнання для виробництва та пакування, ручні принтери для маркування, інструкції для змішування речовин-складників та хімічних препаратів, чорнові записи та документи, що свідчать про здійснення нелегальної діяльності, готівку тощо", – уточнили у БЕБ.

Орієнтовну вартість вилученого правоохоронці оцінили у понад 30 млн грн.



















Кримінальне провадження у справі відкрито за ч. 2 ст. 201 (контрабанда отруйних, сильнодіючих речовин, вчинені за попередньою змовою групою осіб), ч. 3 ст. 229 (незаконне використання знака для товарів і послуг), ч. 4 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, збут отруйних або сильнодіючих речовин в особливо великих розмірах) ККУ.

Наразі у справ призначено ряд експертиз. Крім того, перевіряються факти можливого контрабандного постачання товарів до країн ЄС, додали у БЕБ.

Як повідомлялося, раніше БЕБ також викрило та ліквідувало мережу, що займалася продажем контрафактної техніки відомої марки мобільних телефонів та аксесуарів.