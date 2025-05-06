ОЕСР оприлюднила рекомендації для збільшення інвестицій в Україну

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) вважає, що ключовим для відновлення України та зростання інвестицій є зміцнення верховенства права, полегшення регуляторного тягаря, а також сприяння конкуренції та інноваціям, разом із покращенням доступу до фінансування.

Про це сказано в економічному огляді ОЕСР: Україна 2025, передає Укрінформ.

Як ідеться в огляді, агресивна війна Росії завдала величезної шкоди України та призвела до переміщення близько чверті населення. проте після першого потрясіння економіка поступово адаптувалася завдяки ефективним політичним заходам та суттєвій зовнішній підтримці.

Однак ОЕСР застерігає, що ситуація з безпекою, дефіцит робочої сили та енергії продовжують перешкоджати діяльності, тоді як рівень переміщення населення, безробіття та бідність залишаються високими. Хоча Україна впроваджує різні стратегії та реформи, для створення стабільних інституцій та сильної ринкової економіки необхідна послідовна політична основа.

Макроекономічна стабільність України вимагатиме стримування інфляції монетарною політикою та, щойно дозволять умови, утримання бюджетного дефіциту в межах середньострокових цілей.

ОЕСР також очікує, що потужне відновлення та реконструкція вимагатимуть надійного та прозорого фіскального управління через підвищення ефективності витрат та мобілізації внутрішніх доходів, зберігаючи при цьому значну зовнішню фіскальну підтримку.

Як сказано в огляді, щойно ситуація нормалізується, необхідно створювати умови для реінтеграції демобілізованих військовослужбовців та переміщених осіб у робочу силу. Окрім того повернення емігрантів та підвищення участі жінок у ринку праці сприятиме інклюзивному зростанню.

"Поліпшення рамкових умов для бізнесу шляхом зміцнення верховенства права, полегшення регуляторного тягаря, сприяння конкуренції та інноваціям, а також покращення доступу до фінансування буде ключовим для відновлення та сприятиме зростанню інвестицій, підвищенню продуктивності та розвитку експорту", – акцентували в ОЕСР.

У грудні минулого року повідомлялося, що Організація економічного співробітництва та розвитку відзначила прогрес України у зміцненні публічної доброчесності та опублікувала відповідну оцінку, що охоплює 2023-2024 роки.

У листопаді 2023 року Кабінет Міністрів затвердив план заходів із реалізації Програми Організації економічного співробітництва та розвитку для України, який складається із 129 пунктів.

Нагадаємо, у червні 2023 рок була запущена Програма ОЕСР для України, яка відкриває шлях до вступу в Організацію.