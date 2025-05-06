Єврокомісія представила план повної відмови від енергоносіїв з Росії. Що він передбачає?

Єврокомісія презентувала "дорожню карту" REPowerEU Roadmap, яка має забезпечити досягнення повної енергетичної незалежності ЄС від Росії.

Вона передбачає припинення імпорту російського газу та нафти, а також поступову відмову від російських технологій у сфері ядерної енергетики, повідомляється у пресрелізі Єврокомісії.

Водночас "дорожня карта" має забезпечити стабільні постачання енергії та ціни на шляху до відмовив від російських енергоносіїв, зазначається у повідомленні.

У Єврокомісії визнали, що незважаючи на значний прогрес у цьому напрямку, досягнутий у рамках плану REPowerEU та завдяки санкціям щодо Росії, у 2024 році спостерігалося відновлення обсягів імпорту російського газу до ЄС.

Загалом імпорт російського газу до ЄС знизився зі 150 млрд кубометрів у 2021 році до 52 млрд куб. м у 2024 році, при цьому частка імпорту російського газу зменшилася із 45% до 19%. Імпорт російського вугілля до ЄС повністю заборонений санкціями, а частка російської нафти у європейському імпорті впала із 27% на початку 2022 року до 3% зараз.

В ядерній енергетиці держави-члени, які досі використовують реактори ВВЕР російської розробки, досягли певного прогресу в заміні російського ядерного палива паливом від інших виробників, вказують у Єврокомісії.

Що передбачає "дорожня карта" Єврокомісії?

Щодо газу, Єврокомісія планує підвищити відстеження російського газу на ринках ЄС, заборонити укладати нові контракти з постачальниками російського газу (трубопроводами та ЗПГ), а також припинити дію чинних спотових контрактів до кінця 2025 року.

Як наслідок, вже до кінця цього року ЄС має зменшити імпорт російського газу на третину і повністю відмовиться від нього до кінця 2027 року, очікують у Єврокомісії.

Відповідно до дорожньої карти, Єврокомісія також запропонує нові заходи для вирішення проблеми "тіньового флоту" Росії, який транспортує нафту.

Що стосується ядерної енергетики, пропозиції Єврокомісії включатимуть заходи щодо імпорту збагаченого урану з Росії, а також обмеження для нових контрактів на постачання урану, збагаченого урану та інших ядерних матеріалів з Росії. Також передбачається створення європейської ініціативи для забезпечення постачання медичних радіоізотопів до ЄС шляхом збільшення власного виробництва.

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"Війна в Україні жорстоко викрила ризики шантажу, економічного примусу та цінових шоків. Завдяки REPowerEU ми диверсифікували наше енергопостачання та різко зменшили колишню залежність Європи від російського викопного палива. Зараз для Європи настав час повністю розірвати свої енергетичні зв'язки з ненадійним постачальником. А енергія, яка надходить на наш континент, не повинна фінансувати агресивну війну проти України", – заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Очікується, що Єврокомісія представить законодавчі пропозиції для імплементації дорожньої карти у червні. Своєю чергою, країни-члени ЄС до кінця року підготують національні плани, у яких буде зазначено, як вони сприятимуть поступовій відмові від імпорту російського газу, ядерної енергії та нафти.

"Усі заходи супроводжуватимуться постійними зусиллями щодо прискорення нашого енергетичного переходу та диверсифікації енергопостачання, зокрема шляхом агрегації попиту на газ та кращого використання інфраструктури, щоб усунути ризики для безпеки постачання та стабільності ринку", – зазначається у повідомленні.