Кабмін знову вніс зміни до порядку мобілізації: стосуються повісток, відстрочок та ВЛК

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у вівторок, 6 травня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

За його словами, цими змінами:

передбачено відображення в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобовʼязаних та резервістів відомостей про вручення військовозобовʼязаному або резервісту повістки на бланку;

уточнено положення щодо кінцевого строку надання окремим категоріям військовозобовʼязаних та резервістів відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації;

конкретизовано випадки, за яких особи не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби;

визначено умови направлення на військово-лікарську комісію осіб, які не проходили медичний огляд, або в яких закінчився строк дії рішення (постанови) про придатність до військової служби;

уточнено процедуру формування направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду в електронній формі за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів;

уточнено перелік документів, що підтверджують право на відстрочку особам, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років тощо.

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Як повідомлялося, на початку квітня Кабмін схвалив законопроєкт "Про внесення змін до статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти", який змінює правила отримання відстрочки від мобілізації для викладачів та студентів.

У пресслужбі Міністерства науки та освіти пояснювали, що схвалений урядом законопроєкт передбачає низку змін, спрямованих на "уникнення використання здобуття освіти як способу ухилення від мобілізації", а саме: