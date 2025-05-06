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Новини
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Велика приватизація: Фонд держмайна виставив на аукціон компанію "Укрбуд". ІНФОГРАФІКА

Фонд держмайна виставив на аукціон компанію

Фонд державного майна України оголосив аукціон із приватизації 100% державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд".

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

Онлайн-аукціон із приватизації державного пакета акцій "Укрбуду" відбудеться 18 червня в електронній торговій у системі "Prozorro.Продажі".

Зайявки приймаються до 17 червня 20:00.

Стартова ціна складає 262,65 млн грн (без ПДВ).

Об'єкт приватизації включає:

  • 147 одиниць нерухомого майна по всій країні;
  • 10 дочірніх підприємств (проєктні інститути, навчально-курсові комбінати);
  • понад 255 млн грн балансової вартості активів;
  • 17 земельних ділянок (загалом понад 16 га);
  • понад 250 договорів оренди з контрагентами.

Головний офіс знаходится в Києві з адресою: вул. Сверстюка, 23. Поруч знаходяться залізниця та станція метро "Лівобережна".

Фонд держмайна виставив на аукціон компанію "Укрбуд"
Фонд держмайна виставив на аукціон компанію "Укрбуд"
Фонд держмайна виставив на аукціон компанію "Укрбуд"
Фонд держмайна виставив на аукціон компанію "Укрбуд"
Фонд держмайна виставив на аукціон компанію "Укрбуд"
Фонд держмайна виставив на аукціон компанію "Укрбуд"

Як повідомлялося, наприкінці березня Кабінет Міністрів затвердив умови продажу пакета акцій акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд".

На початку вересня минулого року Кабінет Міністрів ухвалив рішення включити 100% акцій "Будівельної компанії "Укрбуд" до переліку об'єктів великої приватизації.

Автор: 

аукціон (1341) приватизація (1348) Укрбуд (86) ФДМУ (1366)


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Від того Укрбуду залишилася одна шкірка - начинку давно виїли.
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06.05.2025 19:45 Відповісти
Переможцем стане якийсь чувак, який ще вчора мав ларьок на вокзалі.
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06.05.2025 19:51 Відповісти
262 миллиона гривен. Что мешало выпустить 26 миллионов акций и предложить их всем желающим по цене 10 гривен за штуку, или выше.
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06.05.2025 20:29 Відповісти
Коли черга Буду, який Оболнь спотворює?....
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06.05.2025 20:38 Відповісти

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