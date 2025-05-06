Велика приватизація: Фонд держмайна виставив на аукціон компанію "Укрбуд". ІНФОГРАФІКА

Фонд державного майна України оголосив аукціон із приватизації 100% державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд".

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

Онлайн-аукціон із приватизації державного пакета акцій "Укрбуду" відбудеться 18 червня в електронній торговій у системі "Prozorro.Продажі".

Зайявки приймаються до 17 червня 20:00.

Стартова ціна складає 262,65 млн грн (без ПДВ).

Об'єкт приватизації включає:

147 одиниць нерухомого майна по всій країні;

10 дочірніх підприємств (проєктні інститути, навчально-курсові комбінати);

понад 255 млн грн балансової вартості активів;

17 земельних ділянок (загалом понад 16 га);

понад 250 договорів оренди з контрагентами.

Головний офіс знаходится в Києві з адресою: вул. Сверстюка, 23. Поруч знаходяться залізниця та станція метро "Лівобережна".













Як повідомлялося, наприкінці березня Кабінет Міністрів затвердив умови продажу пакета акцій акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд".

На початку вересня минулого року Кабінет Міністрів ухвалив рішення включити 100% акцій "Будівельної компанії "Укрбуд" до переліку об'єктів великої приватизації.