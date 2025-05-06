Німецька Uniper отримала частину компенсації від "Газпрому" за зірвані поставки газу в 2022 році
Німецька енергетична компанія Uniper отримала частину компенсації від колишнього основного постачальника газу – російського "Газпрому" – за газ, що не був поставлений у 2022 році, коли Росія зупинила експорт до Німеччини.
Про це йдеться в повідомленні німецької компанії, передає Reuters.
Минулого року Uniper здобула важливу юридичну перемогу, коли арбітражний суд присудив групі понад 13 млрд євро за обсяги газу, не поставлені "Газпромом".
У своєму звіті за перший квартал цього року Uniper повідомила, що квартальні результати включали "дохід від примусових заходів, проведених проти "Газпром Експорту", експортного підрозділу російської компанії.
Компанія не назвала розмір доходу чи будь-які інші деталі, пов'язані з ним, і лише зазначила, що будь-які реалізовані претензії будуть передані уряду Німеччини в рамках угоди про фінансову допомогу.
Наразі Uniper уже повернула 3,1 млрд євро з державної допомоги, зокрема й коштом утриманих 530 млн євро, які мали бути сплачені "Газпрому".
Суд у Санкт-Петербурзі (Росія) раніше дозволив "Газпром Експорту" висунути зустрічні вимоги на понад 14 млрд євро, якщо розгляд справи продовжить арбітражний суд.
Через вимоги Uniper до підрозділу "Газпрому" в Австрії той оголосив про банкрутство у 2023 році.
У середині січня цього року повідомлялося, що Німеччина шукає покупців на енергетичну компанію Uniper. У межах угоди німецький уряд розглядає можливість продажу всієї своєї частки в компанії вартістю $18,8 млрд.
Нагадаємо, у грудні 2022 року німецький уряд оголосив про націоналізацію енергетичної компанії Uniper, яка належала фінському холдингу Fortum і опинилась на межі банкрутства через припинення постачання газу з Росії.
У межах націоналізації уряд Німеччини виділив 34,5 млрд євро для рекапіталізації компанії. У майбутньому Uniper збираються знову приватизувати. Федеральний уряд Німеччини зобов'язаний скоротити свою частку щонайбільше до 25% плюс одна акція не пізніше 2028 року.
Перед цим "Газпром" відповився постачати газ за контрактом із Uniper, посилаючись на указ президента РФ Владіміра Путіна про переведення розрахунків за паливо в рублі.
Перед цим Європейська Комісія пояснила, що європейські газові компанії мають розраховуватися з "Газпромом" за газ тільки в євро чи доларах США, залежно від умов контракту. Таким чином, рахунки для оплати за газ у "Газпромбанку" мають відкриватися у валюті контракту, а отже відкриття рахунків у рублях суперечитиме санкціям проти РФ.
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