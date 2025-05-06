Німецька Uniper отримала частину компенсації від "Газпрому" за зірвані поставки газу в 2022 році

Німецька енергетична компанія Uniper отримала частину компенсації від колишнього основного постачальника газу – російського "Газпрому" – за газ, що не був поставлений у 2022 році, коли Росія зупинила експорт до Німеччини.

Про це йдеться в повідомленні німецької компанії, передає Reuters.

Минулого року Uniper здобула важливу юридичну перемогу, коли арбітражний суд присудив групі понад 13 млрд євро за обсяги газу, не поставлені "Газпромом".

У своєму звіті за перший квартал цього року Uniper повідомила, що квартальні результати включали "дохід від примусових заходів, проведених проти "Газпром Експорту", ​​експортного підрозділу російської компанії.

Компанія не назвала розмір доходу чи будь-які інші деталі, пов'язані з ним, і лише зазначила, що будь-які реалізовані претензії будуть передані уряду Німеччини в рамках угоди про фінансову допомогу.

Наразі Uniper уже повернула 3,1 млрд євро з державної допомоги, зокрема й коштом утриманих 530 млн євро, які мали бути сплачені "Газпрому".

Суд у Санкт-Петербурзі (Росія) раніше дозволив "Газпром Експорту" висунути зустрічні вимоги на понад 14 млрд євро, якщо розгляд справи продовжить арбітражний суд.

Через вимоги Uniper до підрозділу "Газпрому" в Австрії той оголосив про банкрутство у 2023 році.

У середині січня цього року повідомлялося, що Німеччина шукає покупців на енергетичну компанію Uniper. У межах угоди німецький уряд розглядає можливість продажу всієї своєї частки в компанії вартістю $18,8 млрд.

Нагадаємо, у грудні 2022 року німецький уряд оголосив про націоналізацію енергетичної компанії Uniper, яка належала фінському холдингу Fortum і опинилась на межі банкрутства через припинення постачання газу з Росії.

У межах націоналізації уряд Німеччини виділив 34,5 млрд євро для рекапіталізації компанії. У майбутньому Uniper збираються знову приватизувати. Федеральний уряд Німеччини зобов'язаний скоротити свою частку щонайбільше до 25% плюс одна акція не пізніше 2028 року.

Перед цим "Газпром" відповився постачати газ за контрактом із Uniper, посилаючись на указ президента РФ Владіміра Путіна про переведення розрахунків за паливо в рублі.

Перед цим Європейська Комісія пояснила, що європейські газові компанії мають розраховуватися з "Газпромом" за газ тільки в євро чи доларах США, залежно від умов контракту. Таким чином, рахунки для оплати за газ у "Газпромбанку" мають відкриватися у валюті контракту, а отже відкриття рахунків у рублях суперечитиме санкціям проти РФ.