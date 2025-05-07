Міноборони виділило 140 мільйонів на покращене харчування для поранених бійців

У 2025 році Міністерство оборони спрямувало 139,6 млн грн на забезпечення покращеного харчування для військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах.

Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Зокрема, йдеться про харчування за нормами, що застосовуються у військово-медичних установах – з урахуванням потреб поранених та хворих військовослужбовців, які відновлюють здоров’я в лікарнях будь-якого підпорядкування.

"Загалом на 2025 рік на реалізацію цієї ініціативи передбачено понад 634 млн грн. Для нас важливо, щоб поранені військовослужбовці отримували повноцінне харчування незалежно від того, у якому саме закладі вони лікуються", – наголосив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

У Міноборони наголосили, що й надалі послідовно впроваджуватимуть рішення, які покращують умови лікування та відновлення українських військових.

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Як повідомлялося, у квітні Міністерство оборони зафіксувало суттєве покращення якості речового забезпечення Сил оборони. Зокрема, за перший тиждень квітня було прийнято речового майна для Сил оборони на суму понад 1 млрд грн. Водночас було забраковано лише 2,3% від загального обсягу майна – на 26 млн грн, що є значно кращим показником у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.