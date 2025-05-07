"Укрпошта" випустила нову марку до Дня матері. ФОТО

АТ "Укрпошта" 9 травня випустить нову марку, присвячену Дню матері, який святкують у другу неділю травня.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Нову поштову марку "Укрпошта" присвятила всім матерям, що благословили своїх дітей на захист Батьківщини, матерям, які зберігають пам'ять про загиблих, яку не можна знищити ворожою кулею, матерям, які вирішили стати до лав Сил оборони і безпеки України, виборюючи для своєї малечі майбутнє у вільній і незалежній Україні", – йдеться у повідомленні.

У центрі композиції зображена сцена обіймів жінки в традиційному українському вбранні та військового в камуфляжі. Жінка, яка символізує образ матері, загортає сина у яскраву жовту хустку з вишивкою, а її обличчя виражає глибокий смуток та ніжність.

Автором мініатюри став заслужений художник України Олександр Охапкін, чия попередня марка "Під покровом Богородиці" у 2024 році перемогла в онлайн-голосуванні на кращу поштову марку року.

Тираж поштової марки "До Дня матері. Я живу тобою…" становить 320 тис. примірників, номінал марки – U.

Окрім того, "Укрпошта" випустить 20 тис. примірників конверта "Перший день" та 500 презентаційних папок.

Як повідомлялося, 14 березня "Укрпошта" презентувала поштовий випуск "Місто Героїв. Маріуполь" на знак вшанування пам’яті захисників міста та десятків тисяч маріупольців, які стали жертвами злочинів росіян.