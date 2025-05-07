Корупція під час великої війни: НАБУ повідомило про ще одну підозру фігурантці справи про хабар Кубракову

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили колишній директорці державного підприємства про підозру в одержанні неправомірної вигоди у вигляді знижки на придбання столичної нерухомості.

Підозру складено за ч. 4 ст. 368 ККУ (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі), повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, у грудні 2022 року підозрювана підписала договори про надання під забудову державної земельної ділянки. За це отримала від осіб, пов’язаних з одним із київських забудовників, неправомірну вигоду у вигляді знижки на придбання двох квартир у Києві у розмірі понад 3 млн грн.

"Таким чином син посадовиці та наближена особа набули у власність житло в столичному ЖК за ціною, нижчою від ринкової у понад 5 разів", – зазначається у повідомленні.

НАБУ не вказує прізвища підозрюваної, але уточнює, що вона також обвинувачується у справі щодо спроби підкупу віцепрем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури за нерозірвання згаданих договорів та сприяння в їх реалізації.

Як відомо, у листопаді 2023 року ВАКС арештував у цій справі забудовника Сергія Копистиру з альтернативою 100 млн грн застави. Ці кошти внесли і він вийшов з-під варти.

За даними слідства, протягом серпня-листопада 2023 року Копистира у змові з директором держпідприємства "Укркомунобслуговування" Аллою Сушон на користь власної компанії ТОВ "Сітігазсервіс" висловив пропозицію надати неправомірну вигоду на той час віцепрем’єр-міністру з відновлення Олександру Кубракову у вигляді 2% від площі житлового комплексу, який у майбутньому буде збудовано у Подільському районі Києва. Йшлося щонайменше про 15 квартир загальною площею понад 5200 квадратних метрів.

Цю нерухомість пропонували за те, щоб Кубраков не вносив зміни та не розривав договори від 9 грудня 2022 року, укладені між ДП "Укркомунобслуговування" (входить до сфери управління Мінрозвитку) та ТОВ "Сітігазсервіс".

У жовтні-листопаді 2023 року Копистира надав частину неправомірної вигоди Кубракову – оформив 15 квартир на довірену особу Антона Гетьмана за адресою вул. Академіка Заболотного, 148, загальною площею 785 кв. м. У листопаді на Гетьмана зареєстрували одну із 15 квартир по вул. Академіка Заболотного, 148в корпус 3 загальною площею 39,81 кв. м.