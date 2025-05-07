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Корупція під час великої війни: НАБУ повідомило про ще одну підозру фігурантці справи про хабар Кубракову

НАБУ повідомило про ще одну підозру фігурантці справи про хабар Кубракову

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили колишній директорці державного підприємства про підозру в одержанні неправомірної вигоди у вигляді знижки на придбання столичної нерухомості.

Підозру складено за ч. 4 ст. 368 ККУ (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі), повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, у грудні 2022 року підозрювана підписала договори про надання під забудову державної земельної ділянки. За це отримала від осіб, пов’язаних з одним із київських забудовників, неправомірну вигоду у вигляді знижки на придбання двох квартир у Києві у розмірі понад 3 млн грн.

"Таким чином син посадовиці та наближена особа набули у власність житло в столичному ЖК за ціною, нижчою від ринкової у понад 5 разів", – зазначається у повідомленні.

НАБУ не вказує прізвища підозрюваної, але уточнює, що вона також обвинувачується у справі щодо спроби підкупу віцепрем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури за нерозірвання згаданих договорів та сприяння в їх реалізації.

Як відомо, у листопаді 2023 року ВАКС арештував у цій справі забудовника Сергія Копистиру з альтернативою 100 млн грн застави. Ці кошти внесли і він вийшов з-під варти.

За даними слідства, протягом серпня-листопада 2023 року Копистира у змові з директором держпідприємства "Укркомунобслуговування" Аллою Сушон на користь власної компанії ТОВ "Сітігазсервіс" висловив пропозицію надати неправомірну вигоду на той час віцепрем’єр-міністру з відновлення Олександру Кубракову у вигляді 2% від площі житлового комплексу, який у майбутньому буде збудовано у Подільському районі Києва. Йшлося щонайменше про 15 квартир загальною площею понад 5200 квадратних метрів.

Цю нерухомість пропонували за те, щоб Кубраков не вносив зміни та не розривав договори від 9 грудня 2022 року, укладені між ДП "Укркомунобслуговування" (входить до сфери управління Мінрозвитку) та ТОВ "Сітігазсервіс".

У жовтні-листопаді 2023 року Копистира надав частину неправомірної вигоди Кубракову – оформив 15 квартир на довірену особу Антона Гетьмана за адресою вул. Академіка Заболотного, 148, загальною площею 785 кв. м. У листопаді на Гетьмана зареєстрували одну із 15 квартир по вул. Академіка Заболотного, 148в корпус 3 загальною площею 39,81 кв. м.

Автор: 

НАБУ (1531) хабар (507) Кубраков Олександр (181) відновлення (356)


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