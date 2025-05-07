Google проінвестує створення трьох атомних електростанцій у США

Американська корпорація Google підписала угоду з компанією Elementl Power Inc. про підготовку трьох проєктних майданчиків для передової ядерної енергетики.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

У рамках угоди Google виділить капітал на ранній стадії для просування розвитку трьох проєктів. Кожен проєкт генеруватиме щонайменше 600 МВт потужності з можливістю комерційного відбору після завершення.

Elementl Power Inc., заснована в 2022 році, є розробником передових ядерних проєктів та незалежним виробником електроенергії. Elementl Power була створена для того, щоб сприяти розгортанню передової ядерної енергетики, надаючи комплексні рішення з розробки та фінансування для клієнтів, які бажають отримати доступ до чистої базової енергії, але можуть не хотіти мати у власності або експлуатувати ядерні енергетичні активи.

Разом із Google Elementl Power співпрацюватиме з комунальними підприємствами та регульованими енергетичними партнерами для визначення та просування нових проєктів.

Зі свого боку Elementl Power продовжить оцінку потенційних партнерів у сфері технологій, інженерії, закупівель та будівництва та інших проєктів.

Elementl збирається досягти своєї мети – до 2035 року ввести в експлуатацію понад 10 ГВт потужності в США, співпрацюючи з регульованими комунальними підприємствами, незалежними виробниками електроенергії та постачальниками технологій.

Раніше повідомлялося, що Польща домовилася з американською компанією Westinghouse про будівництво першої в країні АЕС.

У лютому стало відомо, що Індія планує спільно з Францією розробити нове покоління ядерних реакторів. Так, країни підписали меморандум про партнерство в створенні передових модульних реакторів та малих модульних реакторів (SMR) й уклали довгострокову газову угоду.