Україна може відійти від долара та посилити прив’язку гривні до євро, – голова Нацбанку

Україна може відійти від долара та спробувати тісніше прив’язати свою валюту до євро на тлі "геополітичних перестановок".

Про це в інтерв’ю Reuters повідомив голова Національного банку Андрій Пишний, передає hromadske.

Він навів кілька чинників, які виступають на користь тіснішої прив’язки гривні до євро. Серед них, зокрема, потенційний вступ України до ЄС, посилення ролі Євросоюзу в забезпеченні української обороноздатності, більша волатильність на світових ринках і ймовірність фрагментації світової торгівлі.

"Ця робота складна і вимагає якісної, різнобічної підготовки", – наголосив Пишний.

Крім того, очільник Нацбанку заявив, що пожвавлення інвестиційної та споживчої активності завдяки тіснішим зв'язкам з Європою та економічній нормалізації сприятиме прискоренню економічного зростання впродовж наступних двох років до 3,7-3,9%.

Утім, наголошує він, усе залежатиме від того, якою буде безпекова ситуація в Україні.

"Швидке завершення війни, безумовно, було б позитивним сценарієм з хорошими економічними результатами, якби воно містило в собі гарантії безпеки для України. А проте, важливо визнати, що економічні вигоди від закінчення війни, ймовірно, потребуватимуть часу для повної матеріалізації", – наголосив голова регулятора.

Як повідомлялося, напередодні курс гривні продовжив зміцнюватися щодо долара США, але дещо знизився щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на четвер, 8 травня, на рівні 41,4388 грн/$, порівняно із 41,4544 грн/$ у середу. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 11 копійок – до 47,0745 грн за євро. 22 квітня він оновив історичний мінімум, опустившись до 47,7653 грн за євро.