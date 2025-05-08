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Новини
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Україна може відійти від долара та посилити прив’язку гривні до євро, – голова Нацбанку

Україна може відійти від долара та посилити прив’язку гривні до євро, – голова Нацбанку

Україна може відійти від долара та спробувати тісніше прив’язати свою валюту до євро на тлі "геополітичних перестановок".

Про це в інтерв’ю Reuters повідомив голова Національного банку Андрій Пишний, передає hromadske.

Він навів кілька чинників, які виступають на користь тіснішої прив’язки гривні до євро. Серед них, зокрема, потенційний вступ України до ЄС, посилення ролі Євросоюзу в забезпеченні української обороноздатності, більша волатильність на світових ринках і ймовірність фрагментації світової торгівлі.

"Ця робота складна і вимагає якісної, різнобічної підготовки", – наголосив Пишний.

Крім того, очільник Нацбанку заявив, що пожвавлення інвестиційної та споживчої активності завдяки тіснішим зв'язкам з Європою та економічній нормалізації сприятиме прискоренню економічного зростання впродовж наступних двох років до 3,7-3,9%.

Утім, наголошує він, усе залежатиме від того, якою буде безпекова ситуація в Україні.

"Швидке завершення війни, безумовно, було б позитивним сценарієм з хорошими економічними результатами, якби воно містило в собі гарантії безпеки для України. А проте, важливо визнати, що економічні вигоди від закінчення війни, ймовірно, потребуватимуть часу для повної матеріалізації", – наголосив голова регулятора.

Як повідомлялося, напередодні курс гривні продовжив зміцнюватися щодо долара США, але дещо знизився щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на четвер, 8 травня, на рівні 41,4388 грн/$, порівняно із 41,4544 грн/$ у середу. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 11 копійок до 47,0745 грн за євро. 22 квітня він оновив історичний мінімум, опустившись до 47,7653 грн за євро.

Автор: 

долар (417) євро (178) НБУ (9308) Пишний Андрій (122)


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Топ коментарі
+9
може відразу перейти на Євро валюту в середині країни? все одно ціни у нас європейські..
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08.05.2025 10:50
+5
Ви зробіть прив'язку гривні до європейських зарплат і пенсій, а у якій валюті українцям всерівно
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08.05.2025 11:21
+3
даю підказку НБУ:зарплати в гривнях,ціни в Євро
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08.05.2025 11:30
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може відразу перейти на Євро валюту в середині країни? все одно ціни у нас європейські..
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08.05.2025 10:50 Відповісти
Тоді наша влада не зможе друкувати свої 'фантики' які постійно знецінюються разом з накопиченнями населення, цього не буде ніколи.
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08.05.2025 11:23 Відповісти
якщо країна буде у ЕС то зможе друкувати євро)
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08.05.2025 11:32 Відповісти
в Чорногорії, яка не в ЄС, ходить Євро, в цьому плані там все стабільно, якщо порівнювати з сусідніми сербськими братушками та їх кацапозалежною валютою
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08.05.2025 12:45 Відповісти
Геополфтики хренові.Ви ще ділову репутацію трампа як і Пороха визнайте "не бездоганною".Во трамп то *****
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08.05.2025 11:12 Відповісти
Зауваж,погоняло ти ставиш вище за призвіще...
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08.05.2025 11:14 Відповісти
Це не "погоняло" а скорочення.А трамп і зе не заслужили щоб їхні прізвища чи скорочення з великої букви писали.Як і увесь склад оп.
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08.05.2025 11:19 Відповісти
тупі ,дебільні чинуши,ви ще місяць назвіть,коли ви будете переходити на євро,кто керує країною ?
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08.05.2025 11:33 Відповісти
Та ніхрена вони не "перейдуть".Пустозвон він
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08.05.2025 11:42 Відповісти
А куди українці подінуться від тих долярів,що порозпихувані по закуткам квартири чи будинку,закопані на городі чи в інших місцях...Не так то всьо просто,як мислить собі той Пишний...
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08.05.2025 11:12 Відповісти
А причем здесь это - зачем куда-то деваться?
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08.05.2025 11:22 Відповісти
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08.05.2025 11:19 Відповісти
Ви зробіть прив'язку гривні до європейських зарплат і пенсій, а у якій валюті українцям всерівно
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08.05.2025 11:21 Відповісти
Вони для себе це давно вже зробили, а ще для інвалідів при владі, їхнього обслуговуючого персоналу, ну і про родину не забули
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08.05.2025 11:32 Відповісти
Так у чиновників середня зарплата 1200$, все порівнянно!!
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08.05.2025 11:49 Відповісти
А гандонам тогда как харчеваттся?
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08.05.2025 12:19 Відповісти
Може дочекатися коли війну закінчимо, а потім будемо на трампанутого наїжджати. Живемо на подачки, а корчимо з себе володарів світу
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08.05.2025 11:27 Відповісти
даю підказку НБУ:зарплати в гривнях,ціни в Євро
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08.05.2025 11:30 Відповісти
Потужне "Можемо!". А навіщо припускати? Або прив'язати, або ні. Навіщо курнути, і в пресі розмірковувати, а на ділі велике ніхера?
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08.05.2025 11:38 Відповісти
Шо ты несёшь?! И это глава НБУ!!!!! ********** 😊 🤪 🤣 🥳
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08.05.2025 11:45 Відповісти
Шановні українчики, здавайте свої доляри, якщо вони у вас ще є, - «слугам» і їх діткам треба жити на щось в Маямі.
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08.05.2025 11:49 Відповісти
Заява голови НБУ схожа на публічний донос американцям.
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08.05.2025 12:14 Відповісти
Конченные ********
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08.05.2025 12:17 Відповісти
В ЄС та в НАТО нас ніколи не візьмуть, а отже не буде ніякої прив'язки до євро. Так шо не панікуйте
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08.05.2025 12:19 Відповісти
О, а як же ж крок, шаг, степ чи як його там ? Заглохло ? Розпил не проканав ? Яка невдача.

...
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08.05.2025 12:28 Відповісти
а чому б пишному не привязати курс гривні до ціни його улюблених "профітролей" та "рибних фрикадельок"? Там хоча б зрозуміло що скільки чого варте, на відміну від фіатних гривень
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08.05.2025 12:47 Відповісти

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