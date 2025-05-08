Європарламент продовжив "торговельний безвіз" для українських сталі та заліза

Європейський парламент ще на три роки продовжив призупинення дії квот та митних зборів для українських заліза та сталі. Утім, 6 червня завершиться дія загальних автономних торговельних заходів для інших українських товарів, які експортуються в ЄС.

Відповідну законодавчу резолюцію Європарламенту затвердили 8 травня, передає Європейська правда.

Резолюція продовжить безмитний імпорт в ЄС з України сталі та заліза до 5 червня 2028 року.

"Українська металургійна промисловість є основою економіки України. Вона продовжує працювати, незважаючи на те, що багато працівників пішли на фронт, а заводи піддаються жорстоким атакам з боку Росії", – заявила євродепутатка зі Швеції Карін Карлсбро.

Водночас зазначається, що наразі Єврокомісія працює над довгостроковим рішенням для забезпечення більшої економічної прозорості у торговельних відносинах між ЄС та Україною.

За резолюцію проголосували 354 депутати Європарламенту, проти – 147, утрималися – 53.

Законодавча резолюція вступить в силу після її затвердження Радою ЄС та офіційної публікації.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що Єврокомісія не планує продовжувати дію встановлених після початку повномасштабного вторгнення РФ пільг для українського експорту, які передбачають одностороннє скасування мит на українську сільськогосподарську продукцію і діють до 5 червня. Утім, й не йдеться про повернення до того режиму торгівлі, що існував до повномасштабної війни.

Як варіант розглядають домовленість у межах Поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA), що могла би передбачати встановлення квот на окремі види агропродукції з України та додаткові запобіжники.

Напочатку квітня цього року єврокомісар із питань сільського господарства Крістоф Гансен заявив, що Єврокомісія не ініціюватиме продовження запроваджених у 2022 році автономних торговельних заходів для підтримки українського експорту, термін дії яких завершується 5 червня.