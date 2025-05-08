Путін попросив Сі Цзіньпіна будувати в Росії заводи. Раніше Китай заборонив це робити

Президент РФ Владімір Путін на переговорах із головою Китаю Сі Цзіньпіном заявив, що Росія вітатиме появу на своїй територій китайських виробництв.

Про це пише The Moscow Times.

"Росія стала головним імпортером китайських автомобілів у світі. Одночасно ми вітаємо створення та перенесення китайських промислових компетенцій до нашої країни", – сказав Путін.

Він додав, що РФ готова забезпечити "комфортні умови для діяльності компаній ыз Китаю в Росії" і вважає російсько-китайські відносини "зразком міждержавного спілкування в 21 столітті".

Однак Китай, який став найбільшим торговим партнером РФ після початку розв'язаної нею повномасштабної війни проти України, поки утримується від значних інвестицій у реальний сектор російської економіки.

Статистика російського Центробанку за три роки жодного разу не зафіксувала значного припливу капіталу з "дружніх" держав. Навпаки, сумарний обсяг прямих іноземних інвестицій у РФ стійко скорочується – на $63 млрд минулого року, на $80 млрд 2023 року та на $138 млрд 2022 року.

Накопиченим підсумком з початку повномасштабного вторгнення в Україну економіка Росії, за даними Центробанку РФ, втратила 57% вкладень іноземних інвесторів, а їхній загальний обсяг опустився до $216 млрд – мінімуму з 2009 року.

Відносини Росії та Китаю

Так, влада Китаю – найбільшого торгового партнера Росії, відносини з яким Путін називає "стратегічними", – заборонила місцевим компаніям вкладатися в нафтогазовий сектор Росії, відмовилася інвестувати в проєкт "Сила Сибіру-2" і дала вказівку автоконцернам не будувати в РФ заводи.

Незважаючи на 9 років переговорів, уряду РФ так і не вдалося домовитися про випуск державного боргу в юанях: Китай, як і раніше, дозволяє лише розмістити "панда-бонди", які не дозволяють вивести гроші за межі Китаю.

Російсько-китайська торгівля після бурхливого зростання перших двох років повномасштабної війни – на 30% у 2022 році і 26% у 2023 році – торік перейшла до стагнації: товарообіг виріс лише на 1,9%, до $244,8 млрд. За підсумками першого кварталу товарообіг Росії та Китаю взагалі почав знижуватися квітня-червня 2022 року.

Закупівлі Китаєм російських вуглеводнів, на які припадає три чверті всього експорту з Росії до Китаю та майже половина всієї двосторонньої торгівлі, скоротилися на 16% – до $20,2 млрд. Поставки китайських товарів на російський ринок зменшилися на 7%, до $22,7 млрд.

У грудні минулого року Путін заявив, що Росія випередила всі країни світу за привабливістю для інвестицій.