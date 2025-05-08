САП подала позов про конфіскацію оформленої на тещу елітної квартири міністра Коваля

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подала позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованою та конфіскацію частини майна, що оформлене на родичку чинного міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля.

Позов складено за матеріалами НАБУ, НАЗК та на підставі самостійно одержаних доказів, з урахуванням інформації агенції розслідування "Слідство.Інфо", повідомляє пресслужба САП.

Зокрема, прокурори встановили, що родичка міністра у 2021 році стала власницею квартири площею понад 170 кв. м в одному з елітних житлових комплексів у місті Києві загальною вартістю $300 тис.

А з 2023 року Коваль почав вказувати цю квартиру у своїй декларації як місце проживання його сім’ї та об’єкт оренди його дружини. Водночас зібрані докази вказують на те, що він і його сім’я почали використовувати це житло значно раніше.

"Розуміючи, що користування таким дороговартісним житлом рано чи пізно приверне увагу, дружина посадовця та її матір у серпні 2023 року уклали договір оренди цієї квартири. Аналізом руху коштів на рахунку матері виявлено значну кількість платіжних операцій, які вказують на те, що цим картковим рахунком користувалася саме дружина посадовця, зокрема й за кордоном, коли її матір перебувала в Україні", – встановила САП.

Сам міністр Коваль заперечив свою та дружини матеріальну причетність до придбання цього об’єкта.

Однак аналіз доходів та видатків родички свідчить, що вона могла оплатити лише частину вартості квартири за рахунок законних доходів. Водночас висунута нею версія про отримання позики на суму майже 5,5 млн грн спростована здобутими доказами.

"Зважаючи на це, прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованою частини активу і її стягнення чи стягнення її вартості, що наразі складає понад 9,3 млн грн, у дохід держави", – додали у САП.

Як повідомлялося, у вересні 2024 року журналісти "Слідства.Інфо" з'ясували, що міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль мешкає у квартирі на 170 квадратних метрів у столичному житловому комплексі преміумкласу вартістю майже 18 мільйонів гривень, оформленій на його тещу. При цьому дописи його дружини вказували, що саме вона вибирала квартиру та робила там ремонт.

Офіційна власниця квартири – теща міністра 69-річна Галина Баранюк все життя мешкає у Чернівцях. Зараз вона – пенсіонерка, раніше працювала бухгалтеркою на різних підприємствах у Чернівцях. За даними джерел видання, протягом 2014-2020 років Галина Баранюк заробила 495 тисяч гривень.

Як пов'язаний міністр Коваль і ремонт доріг на Рівненщині?

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила Віталія Коваля міністром аграрної політики та продовольства 5 вересня 2024 року, до цього він очолював Фонд державного майна, а ще раніше чотири роки працював головою Рівненської обладміністрації.

У 2020 році він був кандидатом у мери Рівного від "Слуги народу", але посів третє місце, набравши у першому турі 13,52% голосів. Але того ж року його обрали депутатом Рівненської міськради 8-го скликання від "Слуги народу" (№1 у списку).

Влітку 2021 року, коли була придбана квартира преміумкласу у столиці, Віталій Коваль обіймав посаду голови Рівненської ОДА, на яку його призначив президент Володимир Зеленський восени 2019 року.

"За рік до того, як Віталія Коваля призначили головою Рівненської ОДА, у 2018-му, у нього було понад 1 мільйон 300 тисяч гривень боргів та податкових зобов’язань. На той час Віталій Коваль заробляв трохи більше 8 тисяч гривень у місяць, керуючи ТзОВ "Санако" та ТзОВ "ВВВ Монтаж", – писало рівненське видання "Четверта влада".

Журналістка "Четвертої влади" Мирослава Примак зауважує, що після того, як Коваля призначили головою ОДА, змінилися компанії, які отримували бюджетні кошти на ремонт та обслуговування доріг області.

"Перед тим як зайняти посаду голови адміністрації, він досить довго керував будівельною фірмою "ВВВ Монтаж". І ця фірма отримувала підряди. Наші журналісти написали про це. І що змінилось? Вони просто викупили, як мені здається, бо офіційно таких даних немає, "Рівнеавтошляхбуд". Ця фірма стала забирати практично все експлуатаційне утримання доріг на Рівненщині, великий шмат, і, власне, поточні капітальні ремонти доріг", – розповідає журналістка.

Вона уточнила, що "Рівнеавтошляхбуд" орендувала техніку і купувала асфальт у фірми "ВВВ Монтаж", якою раніше керував Коваль. На зв’язок між фірмами "ВВВ Монтаж" та "Рівнеавтошляхбуд" вказувало і видання "Bihus.Info".

Тоді журналісти з'ясували, ця фірма саме з приходом Коваля почала отримувати багатомільйонні підряди. Це підтверджують дані у системі "Прозорро": за весь час існування фірма "Рівнеавтошляхбуд" отримала підрядів на 5 мільярдів гривень, 4,5 з яких – після приходу Коваля на посаду керівника області у вересні 2019 року. Ці гроші пішли на будівництво, ремонт та обслуговування доріг області.