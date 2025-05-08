Українців попередили про можливі збої в роботі реєстрів Мін’юсту в ніч на 9 травня

Єдині та державні реєстри Міністерства юстиції України в ніч на 9 травня можуть працювати нестабільно через планові технічні роботи.

Про це йдеться в повідомленні ДП "Національні інформаційні системи".

"Із 00:00 до 03:00 9 травня 2025 року державне підприємство "Національні інформаційні системи" буде проводити планові технічні роботи з обслуговування програмного забезпечення Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України", – сказано в повідомленні.

Через це у вказаний період робота реєстрів може бути нестабільною.

Раніше повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації планує цього року реалізувати проєкт Реєстру реєстрів.