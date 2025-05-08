БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
268 3

Українців попередили про можливі збої в роботі реєстрів Мін’юсту в ніч на 9 травня

Реєстри Мін’юсту можуть працювати нестабільно в ніч на 9 травня

Єдині та державні реєстри Міністерства юстиції України в ніч на 9 травня можуть працювати нестабільно через планові технічні роботи.

Про це йдеться в повідомленні ДП "Національні інформаційні системи". 

"Із 00:00 до 03:00 9 травня 2025 року державне підприємство "Національні інформаційні системи" буде проводити планові технічні роботи з обслуговування програмного забезпечення Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України", – сказано в повідомленні.

Через це у вказаний період робота реєстрів може бути нестабільною.

Раніше повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації планує цього року реалізувати проєкт Реєстру реєстрів.

Автор: 

Мін’юст (635) реєстр (566) ремонт (1481) електронні документи (320)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
скажу відверто!
я, давно планував, і нарешті вибрав зручний час для звернення до реєстрів мінюсту.
як раз в ніч на 9 травня. саме із 00:00 до 03:00.
ну, от і шо тепер робити?
показати весь коментар
08.05.2025 18:19 Відповісти
Тю.мінюст...я збої ЦКС бачу. Навіть всі борги щезли.
показати весь коментар
08.05.2025 18:20 Відповісти
А кому они ночью будут нужны,черным нотариусам?
показати весь коментар
08.05.2025 18:42 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 