Українців попередили про можливі збої в роботі реєстрів Мін’юсту в ніч на 9 травня
Єдині та державні реєстри Міністерства юстиції України в ніч на 9 травня можуть працювати нестабільно через планові технічні роботи.
Про це йдеться в повідомленні ДП "Національні інформаційні системи".
"Із 00:00 до 03:00 9 травня 2025 року державне підприємство "Національні інформаційні системи" буде проводити планові технічні роботи з обслуговування програмного забезпечення Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України", – сказано в повідомленні.
Через це у вказаний період робота реєстрів може бути нестабільною.
Раніше повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації планує цього року реалізувати проєкт Реєстру реєстрів.
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я, давно планував, і нарешті вибрав зручний час для звернення до реєстрів мінюсту.
як раз в ніч на 9 травня. саме із 00:00 до 03:00.
ну, от і шо тепер робити?