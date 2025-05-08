Перша торговельна угода Трампа: США підписали договір із Великою Британією

США уклали нову торговельну угоду з Великою Британією.

Про це президент США Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social.

"Сьогодні неймовірний день для Америки, оскільки ми укладаємо нашу першу Справедливу, Відкриту та Взаємну Торговельну Угоду – те, про що наші попередні президенти ніколи не дбали. Разом з нашим сильним союзником, Великою Британією, ми досягли першої історичної Торговельної Угоди з Дня Визволення", – написав Трамп.

За його словами, завдяки реалізації цієї угоди США отримають $6 млрд доходів від 10% тарифів на британські товари, а також $5 млрд у вигляді нових експортних можливостей для американських виробників.

Крім того, угода передбачає створення вільної торгової зони для алюмінію та сталі, а також забезпечення стабільного ланцюга постачання фармацевтичної продукції.

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Як повідомлялося, 2 квітня Трамп оголосив про запровадження додаткових мит на імпорт товарів із 185 країн світу. Базова ставка склала 10%, у тому числі для Великої Британії, але для багатьох держав ставки мита вищі. Тарифи на товари з Китаю початково становили 34%, з країн ЄС – 20%, зі Швейцарії – 31%, із Ізраїлю – 17%, з Казахстану – 27%. Водночас мита щодо Росії, КНДР, Куби та Білорусі не запровадили. В адміністрації Трампа пояснювали, що щодо цих країн діють санкції, тому торгівля з ними вже обмежена. Крім того, Трамп запровадив додаткове мито на імпорт автомобілів та запчастин до них у розмірі 25%.

Водночас 9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але до того поступово підвищував тарифи для китайських товарів. Ставка мит США на китайський імпорт наразі становить 145%. Китай був однією з небагатьох країн, яка негайно дзеркально відреагувала на запровадження мит від Трампа.

За словами гендиректорки Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеали, унаслідок запровадження взаємних митних бар’єрів обсяги торгівлі товарами між США та Китаєм можуть впасти на 80%.