Канада першою серед країн G7 побудує модульну АЕС за $15 мільярдів

Канада схвалила проєкт будівництва нового типу атомної електростанції – меншої за розміром, із так званими модульними реакторами. Вартість будівництва становитиме 20,9 млрд канадських доларів ($15 млрд).

Про це пише Bloomberg.

Як повідомляється, Ontario Power Generation Inc. отримала схвалення на будівництво першого з чотирьох малих модульних реакторів, розроблених GE Vernova Inc., на об'єкті за межами Торонто.

Очікується, що проєкт "Дарлінгтон", як його називають, стане першим, розгорнутим у країні з "Великої сімки".

Яу зазначається, малі модульні реактори (ММР), які можна виробляти на заводах і збирати на місці, зрештою будуть дешевшими та швидшими в будівництві, ніж їхні традиційні аналоги.

Але значні перешкоди залишаються. ММР залишаються дорогими, виробляють менше енергії, ніж традиційні реактори, і майже не розгортаються у великих масштабах. Лише кілька з них перебувають у комерційній експлуатації, всі вони в Росії або Китаї.

Менш ніж два роки тому NuScale Power Corp., перша компанія, яка отримала схвалення США на проєктування малого реактора, скасувала свій флагманський проєкт через зростання витрат.

Очікується, що перший блок на майданчику "Дарлінгтон" коштуватиме 6,1 млрд канадських доларів, а витрати на наступні реактори знизяться, оскільки компанія набуде досвіду. Блок має потужність приблизно 300 мегават, що становить приблизно третину від того, що можуть виробляти традиційні реактори.

Раніше повідомлялося, що уряд Бельгії збирається змінити політику відмови від ядерної енергетики та ще на 10 років продовжити експлуатацію двох реакторів, а також побудувати нові.

Також стало відомо, що Індія планує спільно з Францією розробити нове покоління ядерних реакторів. Так, країни підписали меморандум про партнерство в створенні передових модульних реакторів та малих модульних реакторів (SMR) й уклали довгострокову газову угоду.

У листопаді минулого року Україна та США оголосили про запуск трьох нових проєктів у сфері малих модульних реакторів (ММР). Партнерство реалізовуватиметься в рамках програми FIRST (Foundational Infrastructure for the Responsible Use of Small Modular Reactor Technology – Базова інфраструктура для відповідального використання технології малих модульних реакторів).