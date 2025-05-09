Westinghouse визнав філію "Енергоатома" постачальником компонентів ядерного палива

Компанія Westinghouse Electric Company визнав філію "Енергоатома" – "ВП "Атоменергомаш" – кваліфікованим та затвердженим постачальником компонентів ядерного палива (тепловидільних збірок) для реакторів ВВЕР.

Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що "Атоменергомаш" отримав офіційний сертифікат від Westinghouse Electric Sweden AB, який підтверджує, що система якості української компанії відповідає вимогам американської Westinghouse.

Кваліфікація ВП "АЕМ" діє до 29 квітня 2028 року.

"Попереду ще багато роботи, однак зроблено черговий крок на шляху до виробництва тепловидільних збірок в Україні, що є значним досягненням", – наголосив керівник "Енергоатома" Петро Котін.

Раніше НАЕК отримала ліцензію Westinghouse на виготовлення хвостовиків тепловидільних збірок в Україні.

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Як нагадали в "Енергоатомі", на базі відокремленого підрозділу створюється власна лінія з виробництва збірок ядерного палива. Вже у 2027 році перша українська ТВЗ буде завантажена в активну зону енергоблоку.

У подальшому компанія планує забезпечувати себе ядерним паливом на 50%, а іншу половину отримуватиме від партнерів з Westinghouse.