В Україні на кордоні з Румунією завершують будівництво мультимодального терміналу для торгівлі з ЄС. ФОТОрепортаж

Будівництво мультимодального транспортного терміналу "Фішка-Нов" у селищі Глибока Чернівецької області перебуває на завершальному етапі. Термінал розташований поблизу кордону з Румунією, що надає йому стратегічного значення у перевезеннях між Україною та Європейським Союзом.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Глибоцької громади.

Інфраструктура об'єкта включає шість залізничних колій та спеціальне обладнання, що дозволяє здійснювати перевантаження між вагонами з українською колією шириною 1520 мм та європейською – 1435 мм.

Також термінал прийматиме вантажі автомобільним транспортом. Встановлені тензодатчики забезпечать точний контроль ваги вантажів при завантаженні та розвантаженні, що відповідає сучасним вимогам логістики.

Підприємство "Фішка-Нов" планує створити близько 100 нових робочих місць.









Раніше повідомлялося, що громади Польщі зацікавлені у співпраці з громадами України, зокрема, у розбудові інфраструктури на кордоні між країнами, яку можна використовувати як під час війни, так і в мирні часи.

Також повідомлялося, що Румунія до червня завершить будівництво автомобільного мосту через Тису в Україну, а вже після цього стане можливим відкриття пункту пропуску "Біла Церква – Сігету Мармацієй".