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В Україні на кордоні з Румунією завершують будівництво мультимодального терміналу для торгівлі з ЄС. ФОТОрепортаж

На кордоні з Румунією завершують будівництво мультимодального терміналу для торгівлі з ЄС

Будівництво мультимодального транспортного терміналу "Фішка-Нов" у селищі Глибока Чернівецької області перебуває на завершальному етапі. Термінал розташований поблизу кордону з Румунією, що надає йому стратегічного значення у перевезеннях між Україною та Європейським Союзом.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Глибоцької громади. 

Інфраструктура об'єкта включає шість залізничних колій та спеціальне обладнання, що дозволяє здійснювати перевантаження між вагонами з українською колією шириною 1520 мм та європейською – 1435 мм.

Також термінал прийматиме вантажі автомобільним транспортом. Встановлені тензодатчики забезпечать точний контроль ваги вантажів при завантаженні та розвантаженні, що відповідає сучасним вимогам логістики.

Підприємство "Фішка-Нов" планує створити близько 100 нових робочих місць.

На кордоні з Румунією завершують будівництво мультимодального терміналу для торгівлі з ЄС
На кордоні з Румунією завершують будівництво мультимодального терміналу для торгівлі з ЄС
На кордоні з Румунією завершують будівництво мультимодального терміналу для торгівлі з ЄС
На кордоні з Румунією завершують будівництво мультимодального терміналу для торгівлі з ЄС

Раніше повідомлялося, що громади Польщі зацікавлені у співпраці з громадами України, зокрема, у розбудові інфраструктури на кордоні між країнами, яку можна використовувати як під час війни, так і в мирні часи.

Також повідомлялося, що Румунія до червня завершить будівництво автомобільного мосту через Тису в Україну, а вже після цього стане можливим відкриття пункту пропуску "Біла Церква – Сігету Мармацієй".

Автор: 

кордон (1135) Румунія (300) будівництво (2227) термінал (170) Євросоюз (5138)


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А європейську колію будують до Києва? Чи вже залишили цю ідею?
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09.05.2025 14:15 Відповісти
Тепер кацапи знатимуть, куди спрямовувати дрони і ракети, щоб нівелювати стратегічне значення об"єкта. Молодці, длбйоби з прес-служби Глибоцької громади. А до завершення війни з цим повідомленням не можна було зачекати???
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09.05.2025 14:26 Відповісти
... ять. Вы еще точные координаты дайте, дебилы. С такими идиотами и врагов не нужно.
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09.05.2025 14:30 Відповісти
Ще би на кордоні з уграми побудували! У Румунії скоро буде свій орбан, і все - піпець "торгівлі з ЄС"
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09.05.2025 15:03 Відповісти
Унас усі кордони гарні там орбан,там фіцо,там ще якесь гімном😱😭🤷
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09.05.2025 15:20 Відповісти

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