ЄС може не домовитися про продовження санкцій проти російських активів: Бельгія закликає створити новий механізм

Бельгія закликає створити міжнародну коаліцію для збереження російських активів у Європі замороженими на випадок, якщо якась із країн ЄС заблокує продовження санкцій проти Росії.

Про це міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив у коментарі Euroactiv.

Бельгійська клірингова компанія Euroclear контролює левову частку санкційних російських активів у Європі на загальну суму понад 180 мільярдів євро, які ЄС заморозив після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Дію цих санкцій необхідно продовжувати щопівроку одностайним рішенням усіх країн ЄС, але європейські дипломати очікують, що Угорщина спробує заблокувати ухвалення цього рішення у липні, зазначає видання.

"У цьому випадку нам абсолютно необхідні альтернативи для замороження активів. Ми могли б створити нову міжнародну рамкову ініціативу, яка змусить ці активи залишатися в Euroclear, іншою альтернативою могла б стати національна ініціатива бельгійського парламенту", – заявив міністр.

"Ми визначимо, чи буде необхідно перенести це в наше національне законодавство. Я думаю, що буде краще уникнути цього та запропонувати міжнародну рамкову систему з міцною правовою основою", – додав Прево.

Він зауважив, що в обох випадках Бельгія не зможе діяти самостійно.

"Нам абсолютно необхідно об'єднати ризики. Нам абсолютно необхідно мати взаємний підхід. Бачачи ризик як юридичний, так і фінансовий, абсолютно важливо мати "коаліцію бажаючих" – цього разу пов'язану з російськими активами", – зазначив бельгійський міністр.

Він висловив сподівання, що країни ЄС зможуть домовитися про чіткі кроки у цьому напрямку у найближчі тижні.

"Час спливає, тому дуже важливо мати чіткий процес, визначений у найближчі тижні, до того моменту, коли нам доведеться приймати рішення щодо 17-го пакету санкцій", – сказав Прево.

За його словами, якщо досягти результатів у цьому питанні не вдасться, Бельгія не має наміру брати відповідальність за збереження російських активів замороженими.

"Це дуже складно з юридичної точки зору. Наші експерти працюють над аналізом різних можливостей та розробкою надійного рішення. Бельгія абсолютно уникне самотності та ризику переслідування Росією в різних судах, маючи лише сентиментальну підтримку з боку держав-членів ЄС. Ні, нам потрібні сильні письмові зобов'язання від інших країн – можливо, не лише ЄС, але й, можливо, підтримані Великою Британією, Канадою та іншими", – наголосив Прево.

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Як повідомлялося, країни Євросоюзу готуються до сценарію, за якого Угорщина заблокує продовження антиросійських санкцій, відтак дія низки санкційних пакетів припиниться, а принаймні частину заморожених російських активів РФ у ЄС доведеться розблокувати.

Нагадаємо, у січні країни ЄС змогли домовитися про продовження частини санкцій проти Росії ще на пів року. Раніше продовження санкцій Євросоюзу проти Росії зазвичай не викликало суперечок серед країн ЄС і ухвалювалося на останньому у році саміті ЄС. Але на останньому саміті в грудні угорський прем'єр Віктор Орбан відмовився схвалювати це рішення до інавгурації президента США Дональда Трампа. Але після інавгурації Трампа тижня Орбан заявив, що не підтримає продовження санкцій проти Росії, доки Україна не відновить транзит російського газу до Угорщини, який зупинився з 1 січня.

У решті-решт, тоді Угорщина підтримала продовження санкцій, але у якості компромісу Єврокомісія на вимогу Угорщини пообіцяла продовжити переговори з Україною щодо постачання газу до Європи і включить до цих переговорів Угорщину та Словаччину.

У березні Угорщина знову відмовлялася підтримати продовження дії санкційних списків щодо Росії, вимагаючи виключення із них низки російських олігархів. У підсумку, рішення таки ухвалили, але в обмін на підтримку Угорищини ЄС скасував санкції проти сестри російського олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлової, бізнесмена та ексглаву Європейського єврейського конгресу В'ячеслава Моше Кантора, а також міністра спорту РФ Михайла Дегтярьова.