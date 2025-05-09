У Запоріжжі за підтримки "Метінвесту" відкрили новий багатофункціональний хаб "Ветеран ПРО". Які послуги можна отримати?

Сучасний багатофункціональний простір "Ветеран ПРО. Запоріжжя" почав роботу в Запоріжжі. Простір об'єднує послуги для захисників та захисниць, їхніх родин та сімей полеглих героїв. У ньому працюють фахівці Центру надання адміністративих послуг, Пенсійного фонду, Центру зайнятості, кваліфіковані спеціалісти надають психологічну та правову підтримку тощо.

Про це йдеться в повідомленні "Метінвесту".

Хаб відкрили в Олександрівському районі міста в історичній будівлі, за участі Міністерства у справах ветеранів України, міської ради та за фінансової підтримки компанії "Метінвест" Ріната Ахметова.

Міністерка у справах ветеранів Наталя Калмикова зазначила: "Дуже важливо, коли на місцях розуміють, що ветерани – це не про благодійність, а про величезний потенціал для розвитку регіону, міста у різних сферах".

На відкритті хабу були присутні представники міської та центральної влади, і Герої України – зокрема, оборонець Маріуполя та "Азовсталі" Сергій Волинський. Він вивісив "Прапор надії" – на згадку про українців, які перебувають у полоні або зникли безвісти.

Компанія "Метінвест" є активним учасником процесу підтримки та реінтеграції ветеранів, адже більше тисячі робітників компанії вже повернулися з фронту до цивільного життя, у команди підприємств Групи в Запоріжжі, Кривому Розі та Кам'янському. В "Метінвесті" створено екосистему по роботі з ветеранами, яка є не окремим напрямком, а всеохоплюючим підходом до всіх робочих процесів.

"Ветераноцентричність і справжня повага до героїв російсько-української війни – це цінності, які мають втілюватися в життя в конкретних прикладних рішеннях. Створення єдиного простору, де ветеран, його родина або родина полеглого героя можуть отримати необхідну підтримку та допомогу є одним із таких кроків назустріч. "Метінвест" долучається до соціально вагомих проєктів у регіонах присутності, які спрямовані на підтримку ветеранів та їх родин, а також гідне вшанування полеглих захисників України. Вже зараз допомагаємо громаді Запоріжжя у втіленні наступних проєктів ветеранської політики", – заявив операційний директор Групи "Метінвест" Олександр Мироненко.

Нагадаємо, раніше "Метінвест" Ріната Ахметова увійшов до рейтингу найкращих роботодавців України за ветеранську програму. Також компанія отримала відзнаку у номінації "Місце для героїв", де бралися до уваги програми ветеранських спільнот та турбота про ветеранів: за даними Korn Ferry, на компанію припадає майже третина ветеранів, що повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу. Це робить "Метінвест" лідером серед компаній, що працевлаштовують ветеранів.