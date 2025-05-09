Інфляція прискорилась до 15,1%, найбільше подорожчали свинина і фрукти, – Держстат

Інфляція на споживчому ринку у квітні 2025 року становила 0,7%, порівняно із 1,5% у березні, 0,8% – у лютому та 1,2% – у січні.

У річному обчисленні, порівняно із квітнем 2024 року, ціни зросли на 15,1% – це найвищий рівень майже за два роки, свідчать дані Держстату.

Базова інфляція у квітні, порівняно із березнем, становила 0,4%, а з початку року – 3,9%.

За підрахунками Держстату, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у квітні зросли на 1,8%.

Найбільше (на 7,9%) подорожчали свинина та фрукти. На 3,6-0,8% зросли ціни на м’ясо птиці, цукор, яловичину, рибу та продукти з риби, хліб, сало, макаронні вироби, овочі, безалкогольні напої. Водночас на 2,5-0,2% подешевшали яйця, рис і масло.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,3%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,2%.

Ціни на транспорт знизилися на 0,3% в основному через здешевлення палива та мастил на 2,2%. Водночас на 0,9% та 0,8% подорожчав проїзд в автодорожньому та залізничному пасажирському транспорті.

Як повідомлялося, за підсумками 2024 року інфляція прискорилася до 12%.

Нагадаємо, за підсумками 2023 року інфляція в Україні становила 5,1%. За даними Держстату, за 2022 рік споживчі ціни зросли на 26,6%.