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Новини
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Інфляція прискорилась до 15,1%, найбільше подорожчали свинина і фрукти, – Держстат

Інфляція прискорилась до 15,1%, – Держстат

Інфляція на споживчому ринку у квітні 2025 року становила 0,7%, порівняно із 1,5% у березні, 0,8% – у лютому та 1,2% – у січні.

У річному обчисленні, порівняно із квітнем 2024 року, ціни зросли на 15,1% – це найвищий рівень майже за два роки, свідчать дані Держстату.

Базова інфляція у квітні, порівняно із березнем, становила 0,4%, а з початку року – 3,9%.

За підрахунками Держстату, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у квітні зросли на 1,8%.

Найбільше (на 7,9%) подорожчали свинина та фрукти. На 3,6-0,8% зросли ціни на м’ясо птиці, цукор, яловичину, рибу та продукти з риби, хліб, сало, макаронні вироби, овочі, безалкогольні напої. Водночас на 2,5-0,2% подешевшали яйця, рис і масло.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,3%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,2%.

Ціни на транспорт знизилися на 0,3% в основному через здешевлення палива та мастил на 2,2%. Водночас на 0,9% та 0,8% подорожчав проїзд в автодорожньому та залізничному пасажирському транспорті.

Інфляція у квітні 2025 року

Як повідомлялося, за підсумками 2024 року інфляція прискорилася до 12%.

Нагадаємо, за підсумками 2023 року інфляція в Україні становила 5,1%. За даними Держстату, за 2022 рік споживчі ціни зросли на 26,6%.

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інфляція (718) ціни (3489) Держстат (1430)


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Це не жадібність торгашів винна, а інфляція. А також зірки Сад-ад-Забіх!
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09.05.2025 16:37 Відповісти
Станом на травень 2025 року середні відсоткові ставки за банківськими депозитами для фізичних осіб в Україні у гривні становлять приблизно 10-15% річних залежно від терміну вкладу та банку. Найвищі ставки, як правило, пропонуються для довгострокових депозитів (12 місяців і більше), тоді як короткострокові вклади (3-6 місяців) мають дещо нижчі ставки, близько 11-13%.
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09.05.2025 16:40 Відповісти
Народ грабують друкуванням порожних фантиків
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09.05.2025 16:43 Відповісти

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