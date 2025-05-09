Розікрали 5 мільйонів на ремонтах: ДБР повідомило про підозру гендиректору Нижньодністровської ГЕС. ФОТО

Співробітники Державного бюро розслідувань викрили злочинну схему, організовану керівництвом "Нижньодністровської ГЕС".

За даними слідства, посадовці привласнили майже 5 мільйонів гривень під час проведення ремонтних робіт на станції, повідомляє пресслужба ДБР.

"Організував оборудку генеральний директор, який залучив до протиправних дій керівницю відділу публічних закупівель та інженера підприємства. Cтанція уклала договори з двома приватними компаніями на виконання ремонтних робіт за завищеними цінами", – зазначається у повідомленні.

При цьому тендерна документація була оформлена таким чином, щоб забезпечити перемогу заздалегідь визначених підрядників, і навіть після виявлення цих порушень Держаудитслужбою та притягнення керівниці відділу до адміністративної відповідальності, договори з підрядниками так і не переглянули.

Загалом, йдеться про чотири угоди загальною вартістю майже 16 млн грн на укріплення споруд ГЕС, облаштування стічних систем та зміцнення окремих ділянок інфраструктури.

"Згідно з висновком експертів, реальна вартість таких робіт була нижчою майже на 4,8 млн гривень. За попередніми даними слідства, "переплачені" кошти були розподілені між учасниками схеми", – повідомили у ДБР.

7 травня правоохоронці провели обшуки за місцем роботи та проживання посадовців, де вилучили фінансову документацію, цифрові носії, мобільні телефони, а також близько 25 млн гривень готівкою в різній валюті.

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Трьом фігурантам справи повідомлено про підозру у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинену організованою групою, повторно, у великих розмірах, в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

Наразі також перевіряється можливе порушення норм безпеки при виконанні ремонтних робіт.

За даними у системі YouControl, директором ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС" є Сергій Лунін, а головною бухгалтеркою – Ніна Шевчишина. 87,4% акцій компанії належить державі, ще 11,47% – держкомпанії "Укргідроенерго".













