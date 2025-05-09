СБУ замовило ще один новенький позашляховик Toyota Prado з проблисковими маячками за 2,6 мільйона

Управління Служби безпеки України в Одеській області 15 квітня за результатами тендеру замовило ТОВ "ВіДі Пальміра" легковий автомобіль за 2,6 млн грн.

За умовами угоду, до 26 травня замовник має отримати легковий автомобіль спеціалізованого призначення VD T332SG на базі позашляховика Toyota Prado, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Повнопривідний автомобіль матиме бензиновий двигун екологічного класу Євро 6 об’ємом 2,4 л і потужністю 282 к. с., восьмиступеневу автоматичну коробку передач, систему стабілізації автомобіля та антиблокувальну систему гальмування, адаптовану до бездоріжжя, із системою допомоги при екстреному гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля.

Додатково передбачено зимову гуму, тонування всіх вікон, крім лобового, і сертифікацію. Зі спеціалізованого обладнання в автівці буде сигнальний гучномовний пристрій і стробоскопи.

Технічні характеристики і ціна можуть вказувати на комплектацію Toyota Land Cruiser Prado Prestige, яку в салонах продають по 2,51 млн грн без додаткового і спеціалізованого обладнання.

Комплектація Prestige має круїз-контроль, клімат-контроль, систему моніторингу "сліпих" зон, передні та задні сенсори паркування, систему камер кругового огляду з панорамним оглядом, оздоблене шкірою кермо з підігрівом, акустичну систему на 10 динаміків тощо.

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Закупівля фінансується зі спецфонду держбюджету України (субвенції з місцевого бюджету) на виконання заходів програми підтримки ЗСУ, СБУ, центрів комплектування та соціальної підтримки, інших підрозділів сил безпеки та оборони на 2025-2027 роки за рахунок коштів села Визирка на Одещині (на 2 млн грн) і місцевої цільової Програми зміцнення законності, безпеки та порядку на території Чорноморської селищної територіальної громади Одеської області на 2024-2025 роки – на 646 тис. грн.

Фірма "ВіДі Пальміра" отримала замовлення без конкуренції, бо була єдиним учасником відкритих торгів, вона входить у групу "ВіДі Груп" Віталія Джуринського.

Як повідомлялося, у квітні Управління СБУ у Вінницькій області замовило новий автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 2024 року випуску в кольорі "чорний металік" за 2,51 млн грн.